Самарская область принимает участие в пятом сезоне программы "Открытая промышленность"

12 предприятий Самарской области принимают участие в пятом юбилейном сезоне программы "Открытая промышленность". Программа продвижения кадрового и технологического потенциала "Открытая промышленность" реализуется Агентством стратегических инициатив (АСИ) с 2021 года. Предприятия Самарской области при поддержке регионального министерства туризма уже в четвертый раз становятся участником данной инициативы.

Всего на участие в пятом сезоне подали более тысячи заявок. Участниками образовательной программы стали 605 человек из 63 регионов страны. В рамках программы им предстоит разработать маршруты промышленных экскурсий.

Самарскую область представляют: "УК Волгаэнергопром" ("Тесвел"), Крестьянско-фермерское хозяйство Денисовой Т. Н. (бренд Denisov Winery), "Завод "Продмаш", "Транспорт будущего Самара", "Международный аэропорт "Курумоч", филиал ВГТРК ГТРК "Самара", "Эйч энд Эн" (бренд "Самаралакто"), "Автотрансформатор", Питомник и Садовый центр Веры Глуховой, "Пивоваренная компания "Балтика" (филиал "Балтика-Самара"), технопарк "Жигулевская долина" и "Тольяттиазот".

"Самарская область обладает грандиозным промышленным потенциалом, а развитие промышленного туризма в регионе приобретает все большее значение благодаря активному участию наших предприятий в федеральных программах поддержки. За время реализации акселерационной программы "Открытая промышленность" обучение прошли уже 12 предприятий Самарской области, ее успешное прохождение позволяет нашим компаниям создавать уникальные туристические продукты и привлекать еще больше туристов", — рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Инициатива полностью соответствует целям национального проекта "Туризм и гостеприимство", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.