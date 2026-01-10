Житель Отрадного изуродовал битой автомобиль своего соседа

В Отрадном росгвардейцы задержали подозреваемого в умышленном повреждении чужого автомобиля. Инцидент произошел на ул. Пионерской, где неизвестный повредил припаркованный автомобиль. Стражи правопорядка незамедлительно выехали на место происшествия.

Прибыв по указанному адресу, патрульные заметили мужчину с бейсбольной битой в руках. Тот пояснил, что это он повредил иномарку — мотивом послужил личный конфликт с его владельцем, который является его соседом по квартире.

Нарушителя — 38-летнего местного жителя — задержали и передали в полицию. Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила 35 000 рублей. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение чужого имущества".