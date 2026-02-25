В Самаре возбудили уголовное дело из-за жестокого убийства собаки

В Железнодорожном районе Самары полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель"). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее Центр помощи животным "ФлагманВет" рассказал в соцсетях о страшном случае на ул. Красноармейской, 143. По словам очевидцев, это труп собаки с очевидными признаками насильственной смерти: колото-резаные раны на шее и бесчисленное количество следов ударов тяжелым тупым предметом. При этом убийца скинул собаку с балкона третьего этажа, от чего остались следы крови на фасаде.

По словам жильцов дома, собака домашняя, а убийца - человек, употребляющий наркотики.