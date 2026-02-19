Житель Тольятти стал жертвой мошенников, потеряв почти миллион рублей

49-летний житель Тольятти попался на уловку кибермошенников и лишился почти миллиона рублей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Позвонивший злоумышленник представились "менеджером службы безопасности" крупного банка. В доверительной и тревожной манере он сообщили мужчине, что с его картами производятся подозрительные операции и счета находятся под угрозой. Чтобы защитить деньги, их необходимо немедленно "перевести на безопасный счет".

Поддавшись панике и давлению "специалиста", мужчина совершил перевод на указанный злоумышленником счет. Под видом "спасения" денег мошенники завладели более 900 тыс. рублей.

Через некоторое время тольяттинец связался с банком, от имени которого звонил злоумышленник, где ему сказали, что ничего подобного через банк с его счетами не производилось и его обманули.

Мужчина незамедлительно обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

