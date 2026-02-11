Следствие: ЧП с загоревшимся авто на АЗС было попыткой убийства

Следственными органами СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя соседнего региона, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), сообщает пресс-служба ведомства.

"По версии следствия, около 7 часов 11 февраля фигурант, находясь на автозаправочной станции, расположенной в Красноглинском районе Самары, имея умысел на умышленное причинение смерти другому человеку, поджег автомобиль, после чего врезался в заправочную колонку, рядом с которой находился 27-летний водитель другого автомобиля и работники автозаправочной станции. В результате указанных действий водитель автомобиля получил телесные повреждения. Потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - заявляют в региональном СУ СК РФ.

Противоправные действия подозреваемого пресечены сотрудниками АЗС, которые смогли потушить горящий автомобиль и заправочную колонку.

Фигурант задержан. Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление подробных обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.