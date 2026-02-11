16+
Власть и политика

Максим Меделяев: "Для тех, кто готов встать в строй, Самарская область гарантирует серьезную, реальную поддержку"

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Ветеран СВО, выпускник программы "Школа героев", член Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Максим Меделяев рассказал, что сподвигло его идти на защиту Родины и какую поддержку государство оказывает нашим бойцам.

"Когда я принимал решение об участии в СВО, мною двигали не абстрактные лозунги. Меня вела простая и ясная правда: я не мог позволить, чтобы зло, пришедшее на нашу историческую землю, убивало мирных людей, детей, стариков. Чтобы нацисты глумились над памятью наших дедов, победивших в самой страшной войне. Это была потребность души - встать на защиту тех, кто не может защитить себя сам. Защитить саму возможность для наших детей жить в мире, где Россия - суверенная, сильная и уважаемая держава", - заявил Максим Меделяев.

По словам ветерана СВО, на передовой сражаются и наши самарские парни. Они взяли на себя этот груз ответственности за всех. И наша святая обязанность - сделать все, чтобы они чувствовали нашу поддержку за спиной. Не только гуманитаркой и письмами (хотя это крайне важно), но и надежным пополнением, крепким плечом товарища.

Выпускник программы "Школа героев" отметил, что тем, кто готов встать в строй, Самарская область гарантирует серьезную, реальную поддержку:

  • выплата при заключении контракта - одна из самых высоких в стране (2,6 млн единовременно);
  • полный социальный пакет для семьи военнослужащего;
  • адресная помощь и поддержка от области как во время службы, так и после возвращения.

"В Самарской области создается система, где герой знает: его семья под защитой, его подвиг ценится, его будущее - в надежных руках, - подчеркнул Максим Меделяев. - Самарские ребята на передовой ждут именно вас. Ждут братьев, на которых можно положиться в бою. Там ценят не слова, а дела. Там ценят силу духа нашего самарского характера - упорного, прямого, верного. Этот выбор - для сильных. Для тех, кто хочет не наблюдать историю, а делать ее".

