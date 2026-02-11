Максим Меделяев: "Для тех, кто готов встать в строй, Самарская область гарантирует серьезную, реальную поддержку"

Ветеран СВО, выпускник программы "Школа героев", член Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Максим Меделяев рассказал, что сподвигло его идти на защиту Родины и какую поддержку государство оказывает нашим бойцам.
"Когда я принимал решение об участии в СВО, мною двигали не абстрактные лозунги. Меня вела простая и ясная правда: я не мог позволить, чтобы зло, пришедшее на нашу историческую землю, убивало мирных людей, детей, стариков. Чтобы нацисты глумились над памятью наших дедов, победивших в самой страшной войне. Это была потребность души - встать на защиту тех, кто не может защитить себя сам. Защитить саму возможность для наших детей жить в мире, где Россия - суверенная, сильная и уважаемая держава", - заявил Максим Меделяев.
По словам ветерана СВО, на передовой сражаются и наши самарские парни. Они взяли на себя этот груз ответственности за всех. И наша святая обязанность - сделать все, чтобы они чувствовали нашу поддержку за спиной. Не только гуманитаркой и письмами (хотя это крайне важно), но и надежным пополнением, крепким плечом товарища.
Выпускник программы "Школа героев" отметил, что тем, кто готов встать в строй, Самарская область гарантирует серьезную, реальную поддержку:
- выплата при заключении контракта - одна из самых высоких в стране (2,6 млн единовременно);
- полный социальный пакет для семьи военнослужащего;
- адресная помощь и поддержка от области как во время службы, так и после возвращения.
"В Самарской области создается система, где герой знает: его семья под защитой, его подвиг ценится, его будущее - в надежных руках, - подчеркнул Максим Меделяев. - Самарские ребята на передовой ждут именно вас. Ждут братьев, на которых можно положиться в бою. Там ценят не слова, а дела. Там ценят силу духа нашего самарского характера - упорного, прямого, верного. Этот выбор - для сильных. Для тех, кто хочет не наблюдать историю, а делать ее".
