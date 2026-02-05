16+
В областном правительстве обсудили подготовку к летнему сезону Мастерская управления для второго потока программы "Школа героев" прошла в администрации Самары В Самарской области назначили главу комитета по борьбе с коррупцией Сотрудники ИТ-сферы Самарской области могут компенсировать расходы по ипотеке На заседании областного правительства подвели итоги работы регоператора по обращению с ТКО

Облправительство Власть и политика

В областном правительстве обсудили подготовку к летнему сезону

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре под председательством врио заместителя губернатора Самарской области Вячеслава Романова состоялось рабочее совещание, посвященное подготовке к летнему сезону 2026 года и вопросам комплексного благоустройства туристических объектов.

В обсуждении приняли участие врио министра градостроительной политики региона Андрей Грачев, врио министра туризма Екатерина Матвеева, первый заместитель главы Самары Юлия Ашуркова, а также руководители профильных департаментов и муниципальных предприятий.

Одной из тем встречи стала организация предстоящего пляжного сезона на территории городского округа Самара. Руководитель департамента городского хозяйства Евгений Владимирский и директор МУП "Самарская набережная" Артемий Анисимов доложили о ходе подготовительных работ.

В настоящее время администрацией Самары уже запущены процедуры по закупке песка, муниципальный контракт планируется заключить до конца февраля. Объем поставки песка будет увеличен по сравнению с предыдущим сезоном. Для обустройства пляжей будет использовано как существующее оборудование, так и дополнительные объекты, закупленные с учетом обращений жителей по итогам сезона-2025.

Вячеслав Романов поручил администрации Самары в кратчайшие сроки представить детальную "дорожную карту" по подготовке и проведению пляжного сезона.

"Важно, чтобы все структуры, задействованные в процессе, имели актуальную информацию. Также необходимо передать в министерство туризма схему размещения всех объектов, включая точки общепита. Особое внимание следует уделить визуальному оформлению пространства, так как это напрямую работает на привлечение туристов", — подчеркнул он.

Отдельным вопросом совещания стало внедрение единых стандартов благоустройства. Врио министра градостроительной политики Андрей Грачев сообщил, что министерством уже разработаны дизайн-код и стандарты благоустройства для муниципальных образований, которые носят рекомендательный характер.

"Муниципалитеты взяли эти документы в работу. Кроме того, до конца марта по поручению губернатора мы должны разработать правила благоустройства. Все эти меры направлены на то, чтобы в наших городах и поселках было комфортно и эстетически привлекательно", — отметил Андрей Грачев.

Вячеслав Романов акцентировал необходимость формирования единого визуального восприятия региона. "Сейчас в каждом муниципалитете свой взгляд на цвета, формы и позиционирование. Необходимо собрать это в единую картину. Дано поручение: единым оператором по вопросам дизайн-кода для муниципалитетов становится министерство градостроительной политики", — заявил он.

В рамках совещания также были рассмотрены перспективы благоустройства центральной пешеходной улицы Самары — Ленинградской, возможные сроки реконструкции причальных стенок речного вокзала с учетом обслуживания круизных судов и организация удобного парковочного пространства в районе речного вокзала.

Кроме того, был затронут вопрос проведения единого дня официального открытия летнего туристического сезона: "Сейчас дорабатывается идейная составляющая, ведем переговоры со всеми возможными участниками. Хотим, чтобы получилось красиво, интересно и зрелищно", — рассказала врио министра туризма Екатерина Матвеева.

