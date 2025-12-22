Михаил Белоусов перешел из правительства Самарской области в администрацию губернатора

Заместитель председателя правительства Самарской области Михаил Белоусов назначен первым заместителем руководителя администрации губернатора. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, в понедельник, 22 декабря, на оперативном совещании облправительства.

"Михаил Владимирович работал заместителем председателя правительства, вы все его хорошо знаете. Сейчас он будет обеспечивать в администрации губернатора вопросы взаимодействия с Центральной избирательной комиссией и в целом — отвечать за координацию муниципалитетов. Успехов в работе", прокомментировал новое назначение глава региона.

Михаил Белоусов с 2016 по 2021 год был главой Красноярского района. Затем был заместителем генерального директора ООО "Газпром газораспределение Самара". В августе 2024 г. он возглавил министерство энергетики и ЖКХ Самарской области. Но уже через полгода получил повышение до заместителя председателя правительства.

Напомним, в июле 2025 г. стало известно о том, что заместителю председателя правительства Самарской области Михаилу Белоусову доверили новое направление — курирование муниципалитетов. При этом Михаил Белоусов продолжал курировать энергетику, ЖКХ, экологию, лесное хозяйство и природопользование.