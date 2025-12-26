В Самарской области ликвидировали министерство, которое возглавлял экс-силовик

В Самарской области упразднили региональное министерство по вопросам правопорядка и противодействию коррупции. Указ губернатора Вячеслава Федорищева появился 26 декабря.

Указ вступает в силу с 1 января 2026 года. В тексте документа также сообщается, что в связи с упразднением министерства должны быть перераспределены бюджетные средства.

Упраздняемое министерство возглавлял Ренат Валиуллин. 13 октября на оперативном совещании губернатор дал поручение его уволить.

"Есть наш коллега Валиуллин Ренат Рифович, он работал и продолжает работать пока еще в министерстве по контролю коррупции (небольшая ирония здесь есть). У нас была договоренность, что он уходит с этой работы 15 сентября, она не была выдержана. Прошу все материалы подготовить, все нарушения, которые были выявлены с точки зрения этого министерства, работы Ковалева Максима Владимировича, работы АНО, которое возглавлял товарищ Павел Селезнев, все материалы передавайте, пожалуйста, по инстанции за моей подписью. Никита Викторович (Зубко — заместитель председателя правительства области), вам такое поручение", — заявил губернатор.

Ренат Валиуллин занимал пост министра с января этого года. Ранее он был руководителем Советского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Самарской области. Подразделение Валиуллина расследовало и громкие коррупционные дела в отношении чиновников.

Ранее сообщалось, что планируется объединить два министерства — по региональной безопасности и по вопросам правопорядка и противодействия коррупции.