16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области ликвидировали министерство, которое возглавлял экс-силовик Новый глава самарского правительства принес присягу "Не просто модернизация системы профессионального образования, а смена ее парадигмы": эксперты о реализации федерального проекта "Профессионалитет" в Самарской области С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф: список маршрутов Вячеслав Федорищев внес изменения в распределение обязанностей между своими заместителями

Облправительство Власть и политика

В Самарской области ликвидировали министерство, которое возглавлял экс-силовик

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 155
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области упразднили региональное министерство по вопросам правопорядка и противодействию коррупции. Указ губернатора Вячеслава Федорищева появился 26 декабря.

Фото: Александра Белова

Указ вступает в силу с 1 января 2026 года. В тексте документа также сообщается, что в связи с упразднением министерства должны быть перераспределены бюджетные средства. 

Упраздняемое министерство возглавлял Ренат Валиуллин. 13 октября на оперативном совещании губернатор дал поручение его уволить.  

"Есть наш коллега Валиуллин Ренат Рифович, он работал и продолжает работать пока еще в министерстве по контролю коррупции (небольшая ирония здесь есть). У нас была договоренность, что он уходит с этой работы 15 сентября, она не была выдержана. Прошу все материалы подготовить, все нарушения, которые были выявлены с точки зрения этого министерства, работы Ковалева Максима Владимировича, работы АНО, которое возглавлял товарищ Павел Селезнев, все материалы передавайте, пожалуйста, по инстанции за моей подписью. Никита Викторович (Зубко — заместитель председателя правительства области), вам такое поручение", — заявил губернатор.

Ренат Валиуллин занимал пост министра с января этого года. Ранее он был руководителем Советского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Самарской области. Подразделение Валиуллина расследовало и громкие коррупционные дела в отношении чиновников.

Ранее сообщалось, что планируется объединить два министерства — по региональной безопасности и по вопросам правопорядка и противодействия коррупции.

Максим Ковалев занимал пост вице-губернатора — руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции, который покинул в июле этого года. Павел Селезнев возглавлял АНО "Центр защиты инфраструктуры Самарской области", созданное в декабре 2024 года — АНО решили ликвидировать. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шехмаметьева 13 ноября 2025 08:08 Артем Ефимов: "Если мы продолжим сдерживать тариф на ТКО, это погубит отрасль"

"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4