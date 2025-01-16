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Облправительство Власть и политика

Министром противодействия коррупции в Самарской области стал бывший сотрудник СК

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министром по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области назначен Ренат Валиуллин. Ранее он трудился в Следственном комитете.

В правительстве Самарской области подтвердили назначение Рената Валиуллина на новую должность с 14 января 2025 года.

Ренат Валиуллин некоторое время назад был руководителем Советского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Самарской области. Подразделение Рената Валиуллина расследовало и громкие коррупционные дела. Например, в производстве находилось уголовное дело бывшего заместителя руководителя департамента управления имуществом мэрии Самары Вадима Кужилина. Ренат Валиуллин тогда сам комментировал расследование для СМИ и изначально сообщал, что дело будет масштабным.

Напомним, Вадим Кужилин получил 8,5 лет колонии за участие в двух аферах: махинации с муниципальным жильем и хищении денег ТСЖ и управляющих компаний через ООО "Жилищник". Ущерб от первого преступления оценивался в 59 млн руб., от второго — в 32 млн.

Кроме того, подразделение, которое возглавлял Ренат Валиуллин, боролось с организацией незаконных азартных игр и расследовало громкие тяжкие преступления.

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