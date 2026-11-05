Театр "Шостакович Опера Балет" присоединился к Всероссийской акции "Ночь искусств"

В среду, 4 ноября, на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича в рамках Всероссийской акции "Ночь искусств" прошла уникальная концертная программа "Пульс времени".

Михаил Топалиди, художественный руководитель ансамбля современной музыки, ассистент главного дирижера театра, отмечает, что изначально идея концерта заключалась в том, чтобы соединить, казалось бы, несоединимые вещи - ударные инструменты и голос.

Это два древнейших направления музыкального искусства, которые авторам хотелось объединить в одной программе. В современной академической музыке они, как правило, редко встречаются вместе, особенно в сольном исполнении. Создателям концерта удалось найти редкие произведения современных композиторов, которые экспериментируют с таким сочетанием и объединяют его в одно целое.

В последнее время группа ударных инструментов театра значительно расширилась. К концерту присоединились стажеры, для которых это выступление стало дебютом в таком формате. Коллектив постепенно увеличивает не только число исполнителей, но и свой инструментарий, что позволяет осваивать новые произведения и создавать разнообразные концертные программы.

Своими голосами украсили "Ночь искусств" солистки оперы "Шостакович Опера Балет", сопрано Мария Курьянова и меццо-сопрано Светлана Каширина, а Вероника Землякова, ведущая солистка балета, заслуженная артистка Самарской области, в танце передала тонкие оттенки музыкального настроения.