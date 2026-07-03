В Тольятти открывается XIX фестиваль музыки и искусств "Тремоло"

3 июля в Тольятти на берегу Волги стартует XIX фестиваль музыки и искусств "Тремоло". В течение трёх дней гостей ждут три концерта, а также обширная визуальная программа и новый спецпроект — "Модная галерея Тремоло".

Главная изюминка этого года — "Модная галерея Тремоло". Организаторы придумали проект, в котором каждый гость может стать героем стильной фотоистории. На площадке работают профессиональные фотографы, готовые запечатлеть гостей в специально оформленных локациях. Мода — это искусство, а образ — высказывание о современности. Самые яркие кадры войдут в историю проекта, а их герои получат статус амбассадоров стиля "Тремоло". Лучшие снимки будут представлены на юбилейной выставке в 2027 году.

Также на площадке работает выставка тольяттинских художников и живые зарисовки от event-иллюстраторов. В этом году фестиваль запомнится не только звуком, но и образом.

Фестиваль "Тремоло" проводится с 2008 года и ежегодно собирает тысячи зрителей. В 2026 году площадкой вновь станет летняя веранда ресторана "Амбар" (Комсомольское шоссе, 68). Подробная программа и билеты — на volgaclassic.ru.

Программа фестиваля:

3 июля — концерт "Я буду петь тебе как Фрэнк" с Дмитрием Носковым и Оркестром Сергея Богданова.

4 июля — музыкально-хореографическое шоу "История танго" с участием ансамбля Orquesta Primavera, аргентинского тенора Карлоса ДʼОнофрио и чемпионов Санкт-Петербурга по бальным танцам.

5 июля — гала-концерт "Опера. Чувства. Природа" с Симфоническим оркестром Москвы "Русская филармония" под управлением маэстро Фабио Мастранджело, солистами Ольгой Толкмит и Василием Ладюком.