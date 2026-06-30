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Музыка Культура

Музыка двух эпох прозвучит для самарцев в "Новом пространстве"

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 2 июля, в 18:00 в галерее "Новое пространство" состоится концерт "От классицизма к романтизму". Лучшие произведения двух эпох музыкального искусства исполнят виртуозы самарской академической сцены.

Фото: пресс-служба СОУНБ

Программа позволит гостям проследить путь развития симфонической музыки от эпохи классицизма, который на смену вычурному барокко привнес строгую гармонию, ясность, баланс и совершенство формы, — к романтизму, выдвинувшему на первый план внутренний мир автора, его эмоции, духовную свободу и интерес к мистике. Артисты исполнят произведения классицистов Людвига ван Бетховена и Карла Диттерсдорфа, а также романтистов Луиджи Сави и Джованни Боттезини.

Музыку каждой эпохи исполнят самарские музыканты: мультиинструменталист Артур Сафеев, виолончелистка Анна Теплинская и контрабасисты Владимир Буянцев и Юрий Лисичкин. Их интерпретации великих произведений отразят живой пульс современности в академической традиции, подарив новые смыслы творениям признанных композиторов.

2 июля в 18:00, галерея "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).
Цена полного билета — 350 руб., льготного (для школьников, студентов и пенсионеров) — 200 руб.
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