Музыка двух эпох прозвучит для самарцев в "Новом пространстве"

В четверг, 2 июля, в 18:00 в галерее "Новое пространство" состоится концерт "От классицизма к романтизму". Лучшие произведения двух эпох музыкального искусства исполнят виртуозы самарской академической сцены.

Программа позволит гостям проследить путь развития симфонической музыки от эпохи классицизма, который на смену вычурному барокко привнес строгую гармонию, ясность, баланс и совершенство формы, — к романтизму, выдвинувшему на первый план внутренний мир автора, его эмоции, духовную свободу и интерес к мистике. Артисты исполнят произведения классицистов Людвига ван Бетховена и Карла Диттерсдорфа, а также романтистов Луиджи Сави и Джованни Боттезини.

Музыку каждой эпохи исполнят самарские музыканты: мультиинструменталист Артур Сафеев, виолончелистка Анна Теплинская и контрабасисты Владимир Буянцев и Юрий Лисичкин. Их интерпретации великих произведений отразят живой пульс современности в академической традиции, подарив новые смыслы творениям признанных композиторов.