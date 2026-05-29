Концерт вокальной музыки пройдет в Самарской областной научной библиотеке

В среду, 3 июня в 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится концерт «Любовь, любовь, одна любовь…» в исполнении преподавателей и студентов Самарского государственного института культуры.

Гостям концерта подарят весеннее настроение песни и романсы великих композиторов разных стран и эпох. Со сцены прозвучат мелодии С. В. Рахманинова, П. И. Чайковского, Т. Хренникова, Д. Шостаковича, Дж. Гершвина, Ж. Оффенбаха и других именитых классических авторов.

Программу исполнят студенты класса оперного пения и вокального ансамбля доцента кафедры вокального искусства СГИК Татьяны Кузуб: Елизавета Емельянова, Алена Костюченко, Ангелина Ильенко, Елизавета Федорова, Мария Воробьева, Гузель Хакимова, Юлия Мезина, Кристина Гончарова, Ксения Семенова, Анна Полякова.

Неожиданных акцентов вечеру добавит звучание цифрового баяна — современного инструмента, совмещающего традиционный баян и синтезатор. На нем авторские аранжировки произведений сыграет лауреат международных конкурсов Татьяна Лизунова. Партию вокала исполнит лауреат международных конкурсов, преподаватель кафедры вокального искусства СГИК Наталья Гордеева.