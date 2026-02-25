16+
Сюжеты:
Легенда мирового джаза и блюза Эрик Б.Тернер выступит в Самарском университете

Музыка Культура

Легенда мирового джаза и блюза Эрик Б.Тернер выступит в Самарском университете

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Культурном центре "Универ Студия" Самарского университета им. Королева 4 марта в 19:00 состоится концерт (6+), который войдет в историю: впервые в России выступит Эрик Б.Тернер, звезда мирового джаза и блюза, чей голос называют "машиной времени".

Фото: предоставлено Самарским университетом

За плечами этого артиста - руководство легендарными The Drifters, дуэты с Аретой Франклин и Мэрайей Кэри, сольная карьера, которая продолжается уже несколько десятилетий, и, главное, редкая способность соединять в своем творчестве всю музыкальную карту Америки, от госпельных хоров до чикагского блюза, от элегантности джаза до пронзительного соула и энергичного R&B.

Особого внимания заслуживает его дебютный альбом "IT AINʼT EASY" - это не просто сборник песен, а настоящая блюзовая сага о выборе, судьбе и пути, по которому каждый идет сам. Мощный, пронизывающий голос Тернера проведет слушателя от дельты Миссисипи до шумных улиц Гарлема, не оставляя равнодушным никого. А уже в 2026 году артист готовится покорить Бродвей в роли самого Бо Диддли - и это лучшая рекомендация тому, кто действительно задает стандарты жанра.

Приглашаем всех, кто хочет услышать блюз, который не стареет, и погрузиться в уникальное звучание. Этот концерт - не просто выступление, а настоящее путешествие в мир живой музыки, которое останется с вами надолго.

