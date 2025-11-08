Самарский губернский русский народный хор взял Гран-при на конкурсе "Поющая Россия"

Самарский губернский русский народный хор получил главный приз XI международного конкурса русской песни "Поющая Россия", который проходил в Ульяновске 4 ноября, в День народного единства и празднования в честь Казанской иконы Божией Матери. Гран-при самарскому хору вручал губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
Конкурс проводится в Ульяновске с 2014 года. За это время его участниками стали более четырех тысяч человек из разных регионов. "Поющая Россия" помогает исполнителям и слушателям узнать и полюбить народное певческое искусство — неотъемлемую часть традиционной культуры России.
В этом году конкурс впервые прошел в статусе международного. Среди участников — более 800 человек из 22 регионов Российской Федерации, а также Сербии, Индии, Белоруссии и Казахстана.
Конкурс исполнителей русской песни "Поющая Россия", организованный в поддержку российских военных, выполняющих боевые задачи в рамках специальной военной операции, завершился большим гала-концертом. Зал аплодировал лучшим исполнителям духовного стиха, военно-патриотической, народной песни, колыбельных.
"Этот конкурс очень популярный среди исполнителей-народников, и конкуренция год от года растет, — рассказала руководитель Самарского губернского хора, заслуженный работник культуры Самарской области Наталия Бикметова. — Непросто было уже на предварительном конкурсном треке — коллеги показывали высокий уровень подготовки. Затем для финалистов было очное прослушивание. На всех этапах мы выглядели достойно и сумели стать первыми — это результат вдохновения, любви к своему делу и ежедневной работы коллектива".
