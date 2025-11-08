16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский губернский русский народный хор взял Гран-при на конкурсе "Поющая Россия" В ретро-составе "Грушинского экспресса" пройдет квартирник В Самарской филармонии 1 ноября пройдет праздничный концерт "Нам 85!" Губернатор: В 2026 году проведем фестиваль рэп-музыки "Крылья" Самарские артисты стали героями Книги рекордов России: мюзикл "Ожерелье России" собрал 795 детей и педагогов из 32 регионов

Музыка Культура

Самарский губернский русский народный хор взял Гран-при на конкурсе "Поющая Россия"

УЛЬЯНОВСК. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский губернский русский народный хор получил главный приз XI международного конкурса русской песни "Поющая Россия", который проходил в Ульяновске 4 ноября, в День народного единства и празднования в честь Казанской иконы Божией Матери. Гран-при самарскому хору вручал губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Фото: министерство культуры Самарской области

Конкурс проводится в Ульяновске с 2014 года. За это время его участниками стали более четырех тысяч человек из разных регионов. "Поющая Россия" помогает исполнителям и слушателям узнать и полюбить народное певческое искусство — неотъемлемую часть традиционной культуры России.

В этом году конкурс впервые прошел в статусе международного. Среди участников — более 800 человек из 22 регионов Российской Федерации, а также Сербии, Индии, Белоруссии и Казахстана.

Конкурс исполнителей русской песни "Поющая Россия", организованный в поддержку российских военных, выполняющих боевые задачи в рамках специальной военной операции, завершился большим гала-концертом. Зал аплодировал лучшим исполнителям духовного стиха, военно-патриотической, народной песни, колыбельных.

"Этот конкурс очень популярный среди исполнителей-народников, и конкуренция год от года растет, — рассказала руководитель Самарского губернского хора, заслуженный работник культуры Самарской области Наталия Бикметова. — Непросто было уже на предварительном конкурсном треке — коллеги показывали высокий уровень подготовки. Затем для финалистов было очное прослушивание. На всех этапах мы выглядели достойно и сумели стать первыми  — это результат вдохновения, любви к своему делу и ежедневной работы коллектива".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:33 Поляну Грушинского фестиваля модернизируют за 130 млн рублей

Дорогое удовольствие...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:30 В Тольятти соберутся народные хоры со всей России

Знаковое мероприятие.

Oleg Zalyalov 21 февраля 2017 04:13 В филармонии отметили день рождения самарского органа

"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.

Максим Волтушин 06 февраля 2017 20:31 С новогодним концертом в Самаре выступит вокальная группа "Пятеro"

Молодцы!

Константин Чуйков 30 октября 2016 07:03 В Самаре открылся музыкальный фестиваль "Маэстро марш"

Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

Фото на сайте

Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах посетило 30 тыс. человек

Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах посетило 30 тыс. человек

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30