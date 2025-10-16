Самарские артисты стали героями Книги рекордов России: мюзикл "Ожерелье России" собрал 795 детей и педагогов из 32 регионов

795 артистов на одной сцене — 12 октября в Москве в концертном зале "Москва" был установлен национальный рекорд "Спектакль с наибольшим количеством участников" и официально зафиксирован экспертом Книги рекордов России. Талантливые дети и подростки, а также их педагоги, из 32 регионов собрались в Москве, чтобы принять участие в театрализованном музыкальном шоу "Ожерелье России. Герои нашего времени".

Самару представил семейный инструментальный ансамбль "Развернись душа". Участниками этнографического мюзикла стали воспитанники музыкальных школ, школ искусств, артисты самодеятельных коллективов со всей страны — 37 коллективов и 43 солиста, финалисты всероссийского конкурса, который уже третий год организует АНО "Офис креативных индустрий" при поддержке министерства культуры РФ.

В течение 6 месяцев шли кастинги и отборочные туры, проходили онлайн-занятия с режиссерами проекта и творческие сборы. Очные отборочные конкурсы проходили в 10 городах России. Ребята соревновались в вокале, танцах, владении музыкальными инструментами, театральном и цирковом искусстве. Всего в отборочных турах приняли участие почти 15 тысяч детей.

"Уникальный проект объединил талантливых детей и педагогов из 32 городов, — сказала в своей приветственной речи министр культуры РФ Ольга Любимова, — особенно символично, что премьера проходит в Год защитника отечества и посвящена героям нашего времени — военным, врачам, ученым, спортсменам, тем, кто каждый день проявляет мужество, доброту и силу духа".

Центральные персонажи сюжета этнографического мюзикла — дети, которых пугает современный жестокий мир, и которые ищут героев, способных стать для них не только защитой, но и примером. Мистические помощники — ветры — увлекают их в путешествие по времени и пространству, где им встречаются героические ученые и врачи, великие спортсмены, герои войны из разных периодов российской истории. В музыкальном шоу сплелись сольные и массовые вокальные, танцевальные, театральные номера, элементы исторической реконструкции и цирковой акробатики, масштабные 3D-проекции, световые и пиротехнические эффекты.

"Мы проехали всю Россию, мы собирали самых талантливых, собирали традиции и обычаи, — рассказал руководитель и генеральный продюсер проекта "Ожерелье России" Юрий Соломатин, — Нашей основной задачей была дружба и межнациональное, межконфессиональное общение. С ребятами работали наставники: руководители государственных ансамблей "Кабардинка" и "Эльбрус" Игорь Атабиев и Исмаил Байрамкулов, известные эстрадные артисты, режиссерско-постановочная группа. Мы провели образовательные треки, дали онлайн задания во все регионы, и уже перед премьерой за три дня усиленных репетиций мы все свели воедино".

В Москву приехали ребята из Владивостока и Калининграда, Нальчика и Ухты, Благовещенска и ЛНР — 32 региона, 8 федеральных округов. Вместе с ребятами приехали родители и педагоги — всего более тысячи человек. Зрительный зал на 2 тысячи мест был полон. Часть билетов бесплатно распространили по творческим коллективам и благотворительным фондам Москвы и Московской области.

"Важно, что юные участники проекта учатся основам российской государственности не по учебникам и скучным лекциям, а благодаря личному творческому участию, — поделилась мнением член комиссии "Семья" Государственного Совета Российской Федерации, председатель общественного движения "Национальный родительский комитет по поддержке семьи и развитию социальных инициатив" Ирина Волынец, — Ценность нашего события в объединении детей из всех регионов нашей большой многонациональной страны — в этом и заключается приобщение к культуре народов России, это чувство общности и единства. Пока мы едины, мы непобедимы! Национальный родительский комитет всецело поддерживает и разделяет ценности этого проекта, важность которого невозможно переоценить".

Почетными гостями премьеры стали космонавт, герой России Александр Лазуткин, депутат Государственной Думы Мария Дробот, поэт и композитор Александр Галицкий, певцы, участники телепроекта "Голос" Этери Бериашвили, Роман Архипов, Анна Май и другие. Свои приветствия организаторам и участникам премьеры направили политические и общественные деятели.

"Автономная некоммерческая организация "Офис креативных индустрий" и руководитель проекта Юрия Соломатин создали не просто яркое зрелище, а мощное духовное явление, — говорится в правительственной телеграмме от главы КПРФ Геннадия Зюганова, — в эпоху, когда предпринимаются попытки переписать нашу историю и разобщить народ, вы своими сердцами и талантами сплетаете живое, звучащее "ожерелье" из уникальных культурных жемчужин нашей великой Родины".

Ведущей вечера стала Светлана Зейналова — ведущая утреннего эфира на Первом канале. Финалом этномюзикла стал масштабный общий номер "Родина моя" на песню в исполнении Анны Май.

"Творчество — это от Бога, — напутствовала юных артистов певица, — Когда мне страшно, я вспоминаю, что моя задача — передать это дальше людям, и страх проходит. Ничего не бойтесь, то, чем вы занимаетесь — очень благое дело. Творчество, как и красота, обязательно спасет мир!".

Увидеть самое масштабное детско-юношеское этнографическое музыкальное представление можно будет в онлайн-трансляции — по опыту прошлых лет, онлайн-аудитория достигает миллиона человек.

