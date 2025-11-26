Легендарный фестиваль Stereoleto впервые пройдет в Самаре

Культовый музыкальный фестиваль Stereoleto пройдет 27 июня в Струковском парке. Первая партия билетов уже в продаже.

Помимо привозных музыкантов, особое внимание на фестивале уделят выступлениям локальных артистов.

Stereoleto - один из крупнейших независимых фестивалей России, в 2026 г. пройдет уже в 25-й раз. На сценах фестиваля успели выступить сотни влиятельных артистов, определивших то, как должна звучать качественная музыка в России и за рубежом - от Дельфина и Хаски до Massive Attack и Sigur Ros. Фестиваль не только стал культурным брендом Петербурга, но и внес значительный вклад в развитие музыкальной индустрии в стране.

Первая партия билетов early birds уже в продаже на сайте.