Легендарный фестиваль Stereoleto впервые пройдет в Самаре

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Культовый музыкальный фестиваль Stereoleto пройдет 27 июня в Струковском парке. Первая партия билетов уже в продаже.

Помимо привозных музыкантов, особое внимание на фестивале уделят выступлениям локальных артистов.

Stereoleto - один из крупнейших независимых фестивалей России, в 2026 г. пройдет уже в 25-й раз. На сценах фестиваля успели выступить сотни влиятельных артистов, определивших то, как должна звучать качественная музыка в России и за рубежом - от Дельфина и Хаски до Massive Attack и Sigur Ros. Фестиваль не только стал культурным брендом Петербурга, но и внес значительный вклад в развитие музыкальной индустрии в стране.

Первая партия билетов early birds уже в продаже на сайте.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:33 Поляну Грушинского фестиваля модернизируют за 130 млн рублей

Дорогое удовольствие...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:30 В Тольятти соберутся народные хоры со всей России

Знаковое мероприятие.

Oleg Zalyalov 21 февраля 2017 04:13 В филармонии отметили день рождения самарского органа

"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.

Максим Волтушин 06 февраля 2017 20:31 С новогодним концертом в Самаре выступит вокальная группа "Пятеro"

Молодцы!

Константин Чуйков 30 октября 2016 07:03 В Самаре открылся музыкальный фестиваль "Маэстро марш"

Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

Фото на сайте

Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах посетило 30 тыс. человек

Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах посетило 30 тыс. человек

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

