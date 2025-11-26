Легендарный фестиваль Stereoleto впервые пройдет в Самаре

Культовый музыкальный фестиваль Stereoleto пройдет 27 июня в Струковском парке. Первая партия билетов уже в продаже.
Помимо привозных музыкантов, особое внимание на фестивале уделят выступлениям локальных артистов.
Stereoleto - один из крупнейших независимых фестивалей России, в 2026 г. пройдет уже в 25-й раз. На сценах фестиваля успели выступить сотни влиятельных артистов, определивших то, как должна звучать качественная музыка в России и за рубежом - от Дельфина и Хаски до Massive Attack и Sigur Ros. Фестиваль не только стал культурным брендом Петербурга, но и внес значительный вклад в развитие музыкальной индустрии в стране.
Первая партия билетов early birds уже в продаже на сайте.
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!