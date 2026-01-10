Баскетбольная "Самара" уступила УНИКСу

В субботу, 10 января, баскетбольная "Самара" впервые в наступившем году сыграла дома: команда принимала казанский УНИКС. Встреча завершилась со счётом 105:80 (25:21, 26:19, 31:20, 23:20) в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал 25-летний американский центровой Маркус Бингэм, пишет championat.com. Ему удалось набрать 24 очка, сделать шесть подборов, отдать одну передачу, а также совершить три перехвата. Кроме того, его 37-летний одноклубник, выступающий на позиции защитника, Алексей Швед отличился дабл-даблом, набрав 13 очков и отдав 12 передач.

Наиболее результативным игроком в составе "Самары" стал 25-летний российский защитник Никита Михайловский. Он набрал 23 очка, сделал пять подборов, отдал пять передач, а также совершил один перехват.