Баскетбольная "Самара" проиграла в Казани УНИКСу

"Самара" в Казани уступила УНИКСу — 67:99.

Самарцы усилиями Евгения Минченко открыли счет в матче. Но к середине стартового периода самарская команда уже заметно отстала: 4:15. Казалось, удалось ситуацию чуть стабилизировать: после двух подряд дальних попаданий от Артема Чеваренкова и Дмитрия Чебуркина за две с половиной минуты до конца четверти разница сократилась до "-6" (16:22). И тут же три трехи в цель отправили хозяева, выиграв концовку со счетом 13:0 — и 16:35 по итогам десятиминутки.

Во втором периоде набранных очков от самарской команды пришлось ждать более трех минут. "2+1" от Евгения Минченко чуть взбодрили "Самару" — Данила Чикарев и Глеб Шейко оформили мини-рывок 8:0. И хотя казанцы вернули разницу к 20-очковой отметке, четверть гости провели вровень с соперником: 17:18 в отдельно взятом отрезке и 33:53 к большому перерыву.

Старалась не отпускать хозяев команда 63 региона и в третьей четверти. Тем более, самарское нападение заработало стабильнее. Евгений Минченко. Артем Чеваренков, Глеб Шейко и неутомимые Никита Михайловский и Дмитрий Чебуркин доставили немало неприятностей защите УНИКСа. Но и атака казанцев, разгоняемая звездным новичком Алексеем Шведом, действовала бесперебойно. И перед заключительным периодом УНИКС лишь укрепил свои позиции: 53:79.

Вот в четвертой четверти с набором очков у "Самары" на какое-то время разладилось: только 3 очка за почти шесть минут. Пара попаданий от Данилы Чикарева вновь запустили нападение. Но на концовку соперники оставили только одну интригу: доберется ли УНИКС до "сотни"? Не добрался, самоотверженная игра самарцев в защите сдержала хозяев на подступах к этому рубежу.

67:99 — поражение "Самары".