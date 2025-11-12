16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Баскетбольная "Самара" проиграла в Казани УНИКСу БК "Самара" проиграл красноярскому "Енисею" - 90:78 "Самара" уступила "Уралмашу" - 72:79 Баскетбольная "Самара" уступила МБА-МАИ - 87:95 Баскетбольная "Самара" уступила "Локомотиву-Кубань" — 84:101.

Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" проиграла в Казани УНИКСу

КАЗАНЬ. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 69
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Самара" в Казани уступила УНИКСу — 67:99.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Самарцы усилиями Евгения Минченко открыли счет в матче. Но к середине стартового периода самарская команда уже заметно отстала: 4:15. Казалось, удалось ситуацию чуть стабилизировать: после двух подряд дальних попаданий от Артема Чеваренкова и Дмитрия Чебуркина за две с половиной минуты до конца четверти разница сократилась до "-6" (16:22). И тут же три трехи в цель отправили хозяева, выиграв концовку со счетом 13:0 — и 16:35 по итогам десятиминутки.

Во втором периоде набранных очков от самарской команды пришлось ждать более трех минут. "2+1" от Евгения Минченко чуть взбодрили "Самару" — Данила Чикарев и Глеб Шейко оформили мини-рывок 8:0. И хотя казанцы вернули разницу к 20-очковой отметке, четверть гости провели вровень с соперником: 17:18 в отдельно взятом отрезке и 33:53 к большому перерыву.

Старалась не отпускать хозяев команда 63 региона и в третьей четверти. Тем более, самарское нападение заработало стабильнее. Евгений Минченко. Артем Чеваренков, Глеб Шейко и неутомимые Никита Михайловский и Дмитрий Чебуркин доставили немало неприятностей защите УНИКСа. Но и атака казанцев, разгоняемая звездным новичком Алексеем Шведом, действовала бесперебойно. И перед заключительным периодом УНИКС лишь укрепил свои позиции: 53:79.

Вот в четвертой четверти с набором очков у "Самары" на какое-то время разладилось: только 3 очка за почти шесть минут. Пара попаданий от Данилы Чикарева вновь запустили нападение. Но на концовку соперники оставили только одну интригу: доберется ли УНИКС до "сотни"? Не добрался, самоотверженная игра самарцев в защите сдержала хозяев на подступах к этому рубежу.

67:99 — поражение "Самары".

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30