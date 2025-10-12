Владислав Коновалов: "Соперник все равно находил свободные атаки"

После поражения от "БЕТСИТИ-ПАРМЫ" (57:107) главный тренер БК "Самара" Владислав Коновалов объяснил причины поражения от пермяков.

"Знаем сильные стороны "ПАРМЫ" — хороший ростер, агрессивная защита, открытое, быстрое нападение и реализация с периметра. Да, мы задействовали ресурсы нашей защиты, постарались агрессивно сыграть на мяче — но соперник все равно находил свободные атаки. Мы позволили сопернику быть в огне, остановить его было уже тяжело. У нас же вновь дебюты. Баскетбол — контактный вид спорта, у нас травма за травмой… Были какие-то всплески, возвращения в игру: побежали, ускорились, что-то попали… Не хватило немного решений и опыта некоторым игрокам. Поговорили, вернули всех в реальность: насколько больше сейчас нужно работать и выкладываться. Нам не хватает четвертых номеров, и это проблема: мы потеряли сначала Чебуркина, потом Походяева — естественно, твое нападение становится скомканным. Следующий соперник у нас "Зенит" — команда такого уровня, что только дашь им почувствовать игру, сразу получишь проблемы. Есть пару дней, подготовимся — и в бой. Извиняюсь перед нашими болельщиками, мы всегда стараемся играть для вас — и сегодня, даже при такой игре, поддержка зала чувствовалась все сорок минут", — ответил тренер самарцев.