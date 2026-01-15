16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Баскетбольная "Самара" подписала форварда Александра Летино Баскетбольная "Самара" в Москве уступила ЦСКА - 60:103 Баскетбольная "Самара" уступила УНИКСу БК "Самара" в Красноярске уступил "Енисею" "Тольяттиазот" — обладатель Кубка Самарской области по баскетболу

Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" подписала форварда Александра Летино

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 167
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Форвард Александр Летино продолжит карьеру в БК "Самара".

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Александр Франк Антони Летино, США, Швеция. Форвард, рост 205 см. Родился 9 марта 2002 года.

Воспитанник СШОР № 1 Адмиралтейского района (Санкт-Петербург), на юношеском уровне играл за ЦСКА. Выступал в США за команды школ Moravian Prep (2019-2020) и The Rock School (2020-2021), а также за команду Wingate University (второй дивизион NCAA, 2021-2023).

Профессиональную карьеру начал в 2023 г. в шведском клубе "Умео". Сезон-2023/2024 провел в составе команды "Зенит-2", принял участие в 27 матчах Суперлиги, в которых в среднем набирал 5,3 очка и делал 3,1 подбора. 

Первую половину сезона-2025/2026 отыграл в Суперлиге в составе команды "Барс-РГЭУ".

"Самара" по ходу нынешнего сезона доказала, что может раскрывать игроков, помогать перезапускать карьеру и не боится доверять молодым. Летино отлично вписывается в нашу концепцию, он талантлив, много работает над собой и максимально мотивирован. Александр был с нами в предсезонке, тренерскому штабу он хорошо знаком, это еще один плюс. Надеемся, что Летино по-настоящему раскроется именно в Самаре, желаем ему удачи!, - сказал спортивный директор клуба Андрей Федоров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1