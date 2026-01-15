Баскетбольная "Самара" подписала форварда Александра Летино

Форвард Александр Летино продолжит карьеру в БК "Самара".
Александр Франк Антони Летино, США, Швеция. Форвард, рост 205 см. Родился 9 марта 2002 года.
Воспитанник СШОР № 1 Адмиралтейского района (Санкт-Петербург), на юношеском уровне играл за ЦСКА. Выступал в США за команды школ Moravian Prep (2019-2020) и The Rock School (2020-2021), а также за команду Wingate University (второй дивизион NCAA, 2021-2023).
Профессиональную карьеру начал в 2023 г. в шведском клубе "Умео". Сезон-2023/2024 провел в составе команды "Зенит-2", принял участие в 27 матчах Суперлиги, в которых в среднем набирал 5,3 очка и делал 3,1 подбора.
Первую половину сезона-2025/2026 отыграл в Суперлиге в составе команды "Барс-РГЭУ".
"Самара" по ходу нынешнего сезона доказала, что может раскрывать игроков, помогать перезапускать карьеру и не боится доверять молодым. Летино отлично вписывается в нашу концепцию, он талантлив, много работает над собой и максимально мотивирован. Александр был с нами в предсезонке, тренерскому штабу он хорошо знаком, это еще один плюс. Надеемся, что Летино по-настоящему раскроется именно в Самаре, желаем ему удачи!, - сказал спортивный директор клуба Андрей Федоров.
Последние комментарии
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!