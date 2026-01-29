"Самара" потерпела поражение от пермского "Бетсити Парма"

В четверг, 29 января, в Самаре прошел матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором БК "Самара" играл с пермским БК "Бетсити Парма". Встреча завершилась победой гостей со счетом 93:74.

Наиболее высокий результат у пермяков продемонстрировал Террелл Картер (23 очка, четыре подбора и четыре передачи). В составе "Самары" отличился Данила Походяев (16 очков и шесть подборов).

В следующем туре БК "Самара" на выезде сыграет с петербургским "Зенитом". Игра пройдет 1 февраля.