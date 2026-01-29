"Самара" потерпела поражение от пермского "Бетсити Парма"

В четверг, 29 января, в Самаре прошел матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором БК "Самара" играл с пермским БК "Бетсити Парма". Встреча завершилась победой гостей со счетом 93:74.
Наиболее высокий результат у пермяков продемонстрировал Террелл Картер (23 очка, четыре подбора и четыре передачи). В составе "Самары" отличился Данила Походяев (16 очков и шесть подборов).
В следующем туре БК "Самара" на выезде сыграет с петербургским "Зенитом". Игра пройдет 1 февраля.
Последние комментарии
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!