16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Самара" потерпела поражение от пермского "Бетсити Парма" Баскетбольную "Самару" покинул Георгий Маруфов "Самара" в Краснодаре уступила "Локомотиву-Кубань" - 79:96 БК "Самара" уступил УНИКСу — 73:93 Баскетбольная "Самара" уступила в гостях "Уралмашу"

Баскетбол Спорт

"Самара" потерпела поражение от пермского "Бетсити Парма"

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 14
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 29 января, в Самаре прошел матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором БК "Самара" играл с пермским БК "Бетсити Парма". Встреча завершилась победой гостей со счетом 93:74.

Наиболее высокий результат у пермяков продемонстрировал Террелл Картер (23 очка, четыре подбора и четыре передачи). В составе "Самары" отличился  Данила Походяев (16 очков и шесть подборов).

В следующем туре БК "Самара" на выезде сыграет с петербургским "Зенитом". Игра пройдет 1 февраля. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1