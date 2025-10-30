16+
Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" уступила МБА-МАИ — 87:95

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
"Самара" в Москве уступила МБА-МАИ.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Лучшие снайперы Единой Лиги ВТБ, Никита Михайловский и Дмитрий Чебуркин, казалось, позволили "Самаре" ровно войти в игру: 6:8 после трех сыгранных минут. Но хозяева чуть ускорились — и спустя еще три минуты вели уже более уверенно: 9:18. А к концу стартового периода ситуация для нашей команды только ухудшилась: 13:27.

В начале второй четверти, уже при "-17", дуэт Михайловский-Чебуркин вновь включился. Москвичи вроде бы удерживали инициативу, но после данка от Евгения Минченко "Самара" полетела вперед. Две подряд трехи от Дмитрия Чебуркина, еще одна от Глеба Шейко, "2+1" в исполнении Никиты Михайловского — за четыре минуты до большого перерыва от отставания в 19 очков остались совсем крохи: 35:42. И, даже вновь отпустив хозяев чуть вперед, к большому перерыву наша команда оставалась в игре: 41:53.

А потом начался "Минченко-тайм"! Евгений открыл третью четверть данком, затем положил треху, а когда Дмитрий Чебуркин сравнял счет (55:55) — Минченко отправил в цель еще одну треху и вывел "Самару" вперед, 58:57! Серия точных штрафных от Никиты Михайловского какое-то время держала нашу команду в лидерах, но, но все жн москвичи вернули себе инициативу: 71:74 перед решающей десятиминуткой.

В начале четвертого периода отставание выросло до "-10". Дмитрий Чебуркин запустил очередную погоню. Его с готовностью поддержал Евгений Минченко, а Никита Михайловский за четыре минуты до финальной сирены свел разницу к минимуму: 82:83. Увы, сил на концовку больше осталось у хозяев: за следующие две с половиной минуты они набрали 8 очков, наша команда — лишь 1. Добытого преимущества им вполне хватило для итоговой победы.

87:95 — поражение "Самары".

