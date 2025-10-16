Владислав Коновалов: "Быстрый переход "Зенита" стал ключевым фактором"

После поражения от "Зенита" (64:113) главный тренер "Самары" Владислав Коновалов подвел итоги встречи.

"Возвращение Дмитрия Чебуркина пришлось как нельзя кстати. Он быстро адаптируется после паузы, и мне очень импонирует его стремление помочь команде, его опыт, его страсть. Игра через него, то, что мы задумывали, у нас сегодня получилась. Мы держались в игре за счет него и также вернувшегося Михайловского. Понятно, что они пока без кондиций. Мы опять возвращаемся к анатомии тела — в этом мы сегодня уступаем, особенно молодыми игроками, которые выходят на замену.

Всегда просчитываешь момент, когда можно удачно ввести игрока со скамейки, чтобы выдержать нарастающий темп соперников такого топ-уровня, как "Зенит", чтобы дать передышку лидерам — и в этот момент мы падаем, а возвращаться становиться еще сложнее.

Первая четверть — хорошая, мы забили все мячи через хорошее нападение, но не защитились: пропустили 28 очков, отдав свою "краску", Пойтресс доминировал, быстрые фолы Минченко… Мы пытались включиться заменами, но все равно Пойтресс доминировал, плюс быстрый переход "Зенита" стал сегодня ключевым фактором.

Мы знаем наши потери, ждем возвращения того же Миши Кулагина, и в ноябре будем все вместе. Надеюсь, мы укрепимся и будем показывать ритм нашей игры", — поделился тренер самарцев.









