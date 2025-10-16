16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Владислав Коновалов: "Быстрый переход "Зенита" стал ключевым фактором" БК "Самара" проиграл "Зениту" — 64:113 Владислав Коновалов: "Соперник все равно находил свободные атаки" БК "Самара" уступил коллективу Евгения Пашутина — 57:107 Андреас Пистиолис о Никите Михайловском: "Возможно, поработаем с ним в будущем"

Баскетбол Спорт

Владислав Коновалов: "Быстрый переход "Зенита" стал ключевым фактором"

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

После поражения от "Зенита" (64:113) главный тренер "Самары" Владислав Коновалов подвел итоги встречи.

"Возвращение Дмитрия Чебуркина пришлось как нельзя кстати. Он быстро адаптируется после паузы, и мне очень импонирует его стремление помочь команде, его опыт, его страсть. Игра через него, то, что мы задумывали, у нас сегодня получилась. Мы держались в игре за счет него и также вернувшегося Михайловского. Понятно, что они пока без кондиций. Мы опять возвращаемся к анатомии тела — в этом мы сегодня уступаем, особенно молодыми игроками, которые выходят на замену.

Всегда просчитываешь момент, когда можно удачно ввести игрока со скамейки, чтобы выдержать нарастающий темп соперников такого топ-уровня, как "Зенит", чтобы дать передышку лидерам — и в этот момент мы падаем, а возвращаться становиться еще сложнее.

Первая четверть — хорошая, мы забили все мячи через хорошее нападение, но не защитились: пропустили 28 очков, отдав свою "краску", Пойтресс доминировал, быстрые фолы Минченко… Мы пытались включиться заменами, но все равно Пойтресс доминировал, плюс быстрый переход "Зенита" стал сегодня ключевым фактором.

Мы знаем наши потери, ждем возвращения того же Миши Кулагина, и в ноябре будем все вместе. Надеюсь, мы укрепимся и будем показывать ритм нашей игры", — поделился тренер самарцев.




Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2