16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тренер Александр Полинкевич покидает БК "Самара" В Москве прошел Совет Единой лиги ВТБ Центровой Никита Зверев покидает "Самару" БК "Самара" могут переименовать в "Крылья Советов" "Тольяттиазот" стал чемпионом автограда по баскетболу и победителем отраслевой спартакиады Росхимпрофсоюза Самарской области

Баскетбол Спорт

В Москве прошел Совет Единой лиги ВТБ

МОСКВА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 264
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 17 июня, в Москве прошел Совет Единой лиги ВТБ. На Совете подвели итоги прошедшего сезона и утвердили состав участников сезона-2025/2026. В нем выступят 11 клубов: "Самара", "Автодор", "Енисей", "Зенит", "Локомотив-Кубань", "МБА-МАИ", "Пари Нижний Новгород", "Парма", УНИКС, "Уралмаш", ЦСКА.

Структура турнира претерпит изменения. 11 клубов сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и на выезде). Команды, занявшие места с первого по восьмое, сыграют в плей-офф. Стадия плей-ин в грядущем сезоне проводиться не будет.

Старт регулярного сезона Единой лиги ВТБ намечен на 1 октября. Завершится "регулярка" 22 апреля 2026 года.

Генерального директора баскетбольного клуба "Самара" Игоря Бочкарева избрали в Совет Единой лиги ВТБ.

"Хочу поблагодарить руководство Единой лиги ВТБ и правительство Самарской области за поддержку, которую наш клуб чувствовал на протяжении таких непростых последних месяцев. Теперь нам нужно оправдать то доверие, которое было оказано клубу на Совете лиги. Знаю, как за судьбу "Самары" переживают болельщики - и должен их заверить: подготовка к новому сезону не прекращалась ни на день! Нам еще предстоит много работы по комплектованию команды. Важно сохранить тех ребят, наших воспитанников, которые в минувшем сезоне уже имели возможность сыграть в Единой лиге ВТБ и почувствовать уровень турнира - в новом сезоне им предстоит сделать еще один шаг вперед. Но мы ищем и варианты усиления: и болельщики, и руководство региона, безусловно, хотят, чтобы "Самара" представляла собой серьезную силу", - сказал Игорь Бочкарев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6