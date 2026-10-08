В домашнем матче "Самара" уступила казанскому УНИКСу

В среду, 7 сентября, БК "Самара" в очередном матче Единой лиги ВТБ уступила казанскому УНИКСу со счетом 62:117, сообщает пресс-служба самарского клуба. Встреча команд прошла в Самаре.

Казанцы сразу же рванули вперед - 2:12 на табло после четырех сыгранных минут. У хозяев за набранные очки поначалу отвечал исключительно Андрей Саврасов (семь очков за пять первых минут). И только во второй половине стартового периода в дело включились и остальные. Сергей Зоткин и Захар Ведищев отправили в цель по трехе. Но дальнобойщики соперника были куда эффективнее - пять дальних попаданий. Это и предопределило преимущество гостей - 15:25 по итогам десятиминутки.

Во второй четверти характер игры не изменился. Только при "-19" (22:41) самарцы выдали яркий отрезок, правда, короткий. Треха от Дмитрия Чебуркина вызвала восторг трибун, но к большому перерыву казанцы лишь упрочили свое лидерство, 29:50.

На настрое гостей перерыв никак не сказался. Реализуя едва ли не каждую свою атаку, они за пару минут добились уже 28-очкового перевеса (33:61). "Самара" вновь ненадолго встрепенулась: треха от Александра Петенева, "2+1" от Андрея Саврасова, точные штрафные от Артема Чеваренкова и Евгения Минченко. Впрочем, казанцы быстро остановили этот порыв, выдав двухминутный отрезок 9:0. Дмитрий Чебуркин еще выдал эффектнейший трюк с трехой под самую сирену, но цифры на табло были красноречивы - 50:84 перед заключительным периодом.

УНИКС сохранил запредельную реализацию и на последнюю четверть: 14 дальних попыток они забили за три периода, еще пять - за половину четвертой. Хозяева же набирали очки с великим трудом (всего шесть очков за ту же половину четверти).

62:117 - поражение "Самары".

Следующий матч "Самара" проведет 14 октября в Красноярске.