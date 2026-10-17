"Самара" на своей площадке уступила "Уралмашу"

В воскресенье, 17 октября, на домашнем матче "Самара" уступила "Уралмашу". По итогам игры счет составил 75:94.

За первую половину стартового периода соперники несколько раз сменили друг друга в роли лидера. А затем самарцам, подгоняемым трибунами, удался небольшой рывок: три результативные атаки подряд от Данилы Походяева, Дмитрия Чебуркина и Александра Петенева — и 16:11 за три минуты до конца четверти. А тут еще и Евгений Минченко отметился из-за периметра! Греющее душу преимущество удалось удержать до завершения десятиминутки: 23:17.

Но в начале второй четверти и у гостей полетело издали. Пара точных трехочковых подряд — и лидер в матче вновь сменился: 25:27. И вновь пошли "качели", когда лидер менялся едва ли не после каждой атаки. И все же постепенно уральцы прибрали инициативу к рукам. Самарское нападение, до того стабильно работавшее полторы четверти, вдруг застопорилось: четыре минуты без набранных очков — и уже "-10". Треха от Данилы Походяева чуть приподняла настроение и команде, и болельщикам: 40:46 к большому перерыву.

Впрочем, третью четверть "Самара" вновь начала с "засухи" в три с половиной минуты. Бросок Дмитрия Чебуркина достиг цели уже при отставании в 13 очков (40:53). И только после трехи от Захара Ведищева аккурат на экваторе периода дела в атаке вроде бы наладились. Но, увы, не надолго. Серия потерь — и "Уралмаш" лишь еще больше оторвался: 49:66 за полторы минуты до конца четверти. Но вот эти-то полторы минуты наша команда вчистую выиграла: Данила Походяев запустил рывок 7:0, который, казалось, сохранил в матче интригу.

И снова три минуты без набранных очков. Не совсем безнадежные "-10" превратились в "-20". Самарцы, конечно, играть не бросили, порадовав не смолкавших ни на минуту болельщиков несколькими яркими моментами. Итог 75:94 — поражение "Самары".

Милош Павичевич, главный тренер "Самары": "Спасибо ребятам, что боролись до последней минуты. Но, конечно, нам не хватило травмированных игроков, особенно Артема Чеваренкова и Андрея Саврасова: без двух основных игроков нам сложно. Тем не менее, проявили характер и до последнего пытались держаться в игре. Не получилось, к сожалению. В последней четверти у лидеров уже совсем сил не оставалось. Все-таки играть 30 минут в высоком ритме против "Уралмаша" очень и очень сложно. Поэтому пошли ненужные потери… Можно, конечно, сказать, что есть и какие-то хорошие моменты. Но надо играть сорок минут, нам нужно найти ресурс, чтобы играть хорошо все сорок минут, особенно в защите: не пропускать легкие мячи, не позволять сопернику подбирать мячи у нас за спиной. И, конечно, потери и быстрые контратаки… Мы поэтому сегодня и пропустили так много: из-за очков второго шанса и из-за потерь. Но уже завтра мы начнем готовиться к матчу с "Зенитом". Нам нужно хорошо подготовиться и психологически, и тактически. Будем работать, постараемся дать бой такому именитому сопернику, чтобы порадовать наших болельщиков. Приглашаем болельщиков, чтобы они поддержали нас в таких серьезных матчах. Энергия трибун нам нужна!".

Следующий матч "Самара" проведет вновь дома: 21 октября наша команда примет "Зенит".