БК "Самара" занял третье место на турнире памяти В.Е. Родионова

БК "Самара" 12 и 13 сентября сыграл в Саратове в III турнире памяти В. Е. Родионова, сообщает пресс-служба клуба.

В полуфинале турнира "Самара", отыграв отставание в "-21", буквально с финальной сиреной уступила владивостокскому "Динамо" — 83:85. Дмитрий Чебуркин набрал 23 очка, 16 набрал Захар Ведищев, по 15 — Андрей Саврасов и Данила Походяев.

В матче за третье место самарцы уверенно переиграли "Барнаул" — 87:58. Самым результативным в составе команды стал Андрей Саврасов, набравший 18 очков, 17 добавил Данила Походяев, по 14 — Дмитрий Чебуркин и Захар Ведищев.

Милош Павичевич, главный тренер "Самары": "Первая четверть сложилась для нас удачно. Мы поймали кураж и держали соперника на расстоянии всю игру. С виду могло показаться, что матч получился для нас легким. Но это не так. Победа вышла очень непростой. У "Барнаула" сегодня энергии было меньше, чем у нас, так как вчера они играли свой полуфинал на четыре часа позже "Самары". Если говорить про итоги турнира, то я доволен своей командой. Наша цель — подготовка к сезону. Мы играем контрольные матчи, налаживаем взаимодействия. Вчера и сегодня моим ребятам многое удалось. Я очень доволен второй половиной матча с "Динамо", хороший матч мы провели сегодня с "Барнаулом". Работаем дальше. Впереди у нас — турнир в Перми".

Через неделю "Самара" сыграет на предсезонном турнире в Перми.