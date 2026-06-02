Александр Кузнецов и Никита Косяков покидают БК "Самара"

Защитник Александр Кузнецов и центровой Никита Косяков покидают "Самару" по истечении срока действия контрактов.

Спортсмен вернулся в родной город летом прошлого года и в составе "Самары" дебютировал в Единой Лиге ВТБ. Он был одним из любимцев тепло принимавших его самарских болельщиков и одним из важнейших игроков команды, приняв участие в 38 матчах чемпионата, в которых в среднем набирал 3,7 очка и делал 2,4 передачи.

Никита присоединился к нашему клубу летом 2023 года. В декабре 2024 года он дебютировал в Единой Лиге ВТБ, а вторую половину сезона-2024/2025 провел в роли стартового центрового "Самары". В минувшем сезоне Косяков также играл важную роль в команде, приняв участие в 33 матчах, не раз радуя болельщиков фирменными данками и в среднем набирая 3,2 очка и делая 2,5 подбора.