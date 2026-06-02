ВТБ определил ключевые направления развития биометрии в ближайшие годы

В ближайшие годы биометрические технологии станут частью повседневных сервисов в транспорте, образовании, торговле, гостиничном бизнесе и медицине. Такой прогноз в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) дала первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова. По данным опроса банка, 45% россиян уже готовы использовать биометрию вместо паспорта.
Банк участвует в пилотных проектах как в роли сборщика биометрических данных, так и в качестве разработчика готовых коммерческих решений. Сейчас тестируются сервисы в нескольких направлениях:
— авиа- и железнодорожные перевозки — регистрация и посадка без предъявления паспорта;
— образование — подтверждение личности при дистанционной сдаче экзаменов;
— розничная торговля — автоматическая проверка возраста покупателей;
— гостиничный бизнес — упрощенное заселение и обслуживание.
В перспективе биометрия может появиться и в здравоохранении: для записи к врачу, проведения телемедицинских консультаций, а также при приобретении рецептурных и льготных лекарств и медицинских изделий.
"Биометрия открывает принципиально новые возможности в повседневных сервисах, где она может упрощать привычные операции, гарантировать безопасность и давать дополнительную выгоду клиентам. Биометрия становится той самой "сквозной нитью" между различными сферами жизни, которая связывает и упрощает цифровые сервисы — от проезда на транспорте до доступа к льготам и персональным услугам, делая взаимодействие быстрым, безопасным и бесшовным", — заявила Скоробогатова. Она добавила, что ВТБ готов разрабатывать типовые и нетиповые решения и сервисные модели для клиентов и участвовать в их внедрении.
Согласно опросу ВТБ, проведенному в мае 2026 года среди 1500 взрослых жителей городов с населением более 100 тыс. человек, 45% респондентов готовы заменить паспорт биометрией. Наиболее востребованным сценарием стало подтверждение возраста — его выбрали 50% опрошенных. Далее следуют оплата или проход на транспорте (46%), покупки в магазинах (40%), подтверждение льгот (37%), идентификация по видеосвязи (24%) и подписание документов (23%).
