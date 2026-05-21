Авито приглашает на программу стажировки для начинающих аналитиков

Технологическая платформа Авито открыла набор на Avito Analyst Bootcamp — годовую программу стажировки для начинающих аналитиков. Участники смогут развивать навыки в продуктовой аналитике и BI-разработке, работать с большими данными и решать прикладные задачи вместе с командами Авито. В результате прохождения программы стажеры смогут вырасти до уровня миддл-специалиста всего за 1 год.

Сбор заявок на Avito Analyst Bootcamp продлится до 4 июня. Подать заявку могут кандидаты, которые:

  • владеют базовыми знаниями SQL и Python;
  • готовы работать от 30 часов в неделю удаленно или в одном из пяти офисов Авито;
  • учатся на 2–4 курсе бакалавриата, 1–2 курсе магистратуры, 3–5 курсе специалитета или уже получили диплом по технической, математической или IT-специальности.

На протяжении всего буткемпа учеников будет поддерживать наставник, а опытом можно обмениваться в комьюнити стажеров. Важно, что присоединиться к буткемпу можно как очно, так и дистанционно — участвовать могут кандидаты из любого региона страны. У стажёров с лучшими результатами будет возможность продолжить работу в Авито.

Отбор в программу пройдет в несколько этапов. До 4 июня нужно заполнить заявку и отправить резюме. Затем кандидатов ждет тест и видеоинтервью. После этого состоятся два собеседования: одно с аналитиком или BI-разработчиком, второе — с руководителем и HR. На время стажировки участникам также будут доступны дополнительные курсы и обучающие материалы, чтобы системно прокачать навыки и знания в смежных областях.

Запуск буткемпа стал очередным этапом в развитии образовательных и карьерных программ Авито для молодых IT-специалистов. Компания активно усиливает аналитические команды, которые помогают развивать продукты платформы, улучшать пользовательский опыт и принимать решения на основе данных.

"Аналитика в Авито играет важную роль в развитии продуктов, улучшении пользовательского опыта и принятии бизнес-решений. Именно поэтому для нас важно не только привлекать молодых специалистов, но и обеспечивать им прозрачный и понятный трек развития: работу с реальными задачами, поддержку наставников, обучение и профессиональное сообщество. Благодаря буткемпу участники могут быстро погрузиться в практику и за год значительно прокачать свои навыки в продуктовой аналитике или BI-разработке до уровня миддл-специалиста, " — отметила Татьяна Семина, руководитель направления работы с молодежью компании "Авито".

