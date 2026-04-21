Мессенджер DION научился переносить чат-ботов из Telegram и показывать, кто сейчас онлайн Работу заберет не ИИ, а тот, кто умеет им пользоваться: новые правила рынка труда Три технологии защиты данных будут развиваться параллельно Карьера в ИИ-эпоху: "Ростелеком Лицей" запустил более 20 онлайн-курсов по цифровым специальностям Антон Ананьев: "Создание собственных цифровых платформ невозможно без интеграции образования и бизнеса"

Мессенджер DION научился переносить чат-ботов из Telegram и показывать, кто сейчас онлайн

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Платформа корпоративных коммуникаций DION (ИТ-холдинг Т1) расширила возможности Чатов: теперь стало проще создавать чат-ботов и переносить уже готовых ботов из Telegram во внутреннюю среду компании. Также в платформе появились статусы доступности пользователей, чтобы коллегам было проще понять, можно ли связаться друг с другом прямо сейчас.

Чат-боты уже стали привычным инструментом для внутренних коммуникаций: они напоминают о встречах, днях рождения коллег и важных задачах, присылают уведомления из рабочих систем, отвечают на типовые HR-вопросы и помогают новым сотрудникам. Теперь такие решения проще создать в DION или перенести из Telegram: платформа берет на себя шифрование сообщений, благодаря чему данные остаются надежно защищенными. Кроме того, на базе DION.Чаты можно запускать ИИ-помощников для повседневных рабочих задач.

Статусы доступности помогают быстрее сориентироваться, готов ли собеседник к общению или лучше связаться с ним позже. В интерфейсе предусмотрены варианты "Доступен", "Занят", "На совещании", "Не в сети" и "Ведет демонстрацию". Статус можно выбрать вручную, а во время звонка или демонстрации экрана он отображается автоматически.

"Корпоративный чат перестал быть просто окном для переписки — для многих команд это уже полноценная рабочая среда, где решаются самые разные задачи. Поэтому для нас было важно помочь разработчикам плавно перенести чат-ботов в корпоративный мессенджер, а пользователям дать больше контекста о доступности собеседника. В результате коммуникация становится удобнее и точнее: меньше лишних действий и отвлекающих моментов, больше рабочих вопросов, которые можно решить прямо внутри DION", — отметил Станислав Полянский, владелец продукта DION.Чаты.

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

