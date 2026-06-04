Бойкот бонусному фроду: T2 и Х5 усилят защиту программ лояльности

T2, российский оператор мобильной связи, и российская продуктовая розничная компания Х5 подписали соглашение о сотрудничестве в области противодействия кибермошенничеству в ретейле. Взаимодействие предполагает использование аналитических продуктов на базе технологий big data и искусственного интеллекта для усиления механизмов защиты пользователей программ лояльности, а также проактивное выявление и предотвращение мошеннических сценариев.
Одним из векторов сотрудничества станет улучшение системы выявления признаков мошенничества и повышение эффективности реагирования на них. Интеграция сигналов о подозрительной активности от оператора в антифрод-систему ретейлера позволит выявлять подозрительную активность, связанную с массовой регистрацией аккаунтов для получения бонусов или других маркетинговых предложений.
Также партнеры усилят механизмы верификации участников программ лояльности. Решение обеспечит контроль над изменениями, связанными с клиентскими данными, что поможет минимизировать риски несанкционированного доступа к аккаунтам и повысить уровень безопасности пользователей.
Дополнительным направлением взаимодействия станет развитие инструментов фрод-скоринга. Технология позволяет распознавать признаки мошеннического поведения еще до того, как оно приведет к финансовым потерям или несанкционированному доступу к клиентским аккаунтам. В основе решения — технологии больших данных и алгоритмы нейросетей, которые помогают определять нетипичные паттерны поведения и своевременно адаптироваться к новым мошенническим схемам.
Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2:
"Антифрод-практики Т2 могут стать одним из действенных инструментов в арсенале X5 и снизить риски, связанные с компрометацией клиентских аккаунтов, мошенническими действиями и злоупотреблением бонусными механиками. Наши решения охватывают все этапы взаимодействия пользователя с сервисами лояльности. Они позволяют компаниям не только выстраивать более прозрачные и безопасные механики взаимодействия с клиентами, но и усиливать устойчивость бизнес-процессов в условиях постоянно меняющегося ландшафта киберугроз".
Борис Огарков, директор по взаимодействию с органами государственной власти Х5:
"Программы лояльности сегодня — один из важнейших инструментов конкурентной борьбы в ретейле и улучшения клиентского опыта. В цифровой среде информационная безопасность является фундаментом доверия клиента, которая в наши дни часто представляет интерес и для мошенников. Объединяя технологические возможности и отраслевую экспертизу, мы выводим защиту данных наших клиентов на новый уровень. Безопасность становится конкурентным преимуществом, которое клиент ощущает в каждом действии — будь то мгновенный вход в аккаунт, сохранность персональных данных или бонусов".
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.