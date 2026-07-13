"Ростелеком" и "Абсолют Страхование" расширяют возможности защиты ПВЗ и офисов малого бизнеса

"Ростелеком" и страховая компания "Абсолют Страхование" дополнили линейку совместных решений для защиты активов предпринимателей новой страховой подпиской. Решение ориентировано на владельцев пунктов выдачи заказов и небольших коммерческих помещений, подключающих сервис видеонаблюдения. Ранее партнеры запустили страхование цифровых кабин, которые "Ростелеком" предоставляет предпринимателям по франчайзинговой модели.
Оформить страховую подписку можно онлайн на официальном сайте "Ростелекома" при подключении услуги видеонаблюдения или покупке камеры. Полис обеспечивает защиту от пожаров, заливов, краж и других распространенных рисков. Страховку можно оплатить сразу на год или оформить в виде подписки с ежемесячной оплатой.
Подписка доступна владельцам и арендаторам пунктов выдачи заказов, офисов и других коммерческих помещений площадью до 100 кв. м. Страховая защита распространяется на внутреннюю отделку и инженерные коммуникации, торговое оборудование, оргтехнику, системы видеонаблюдения и товарные запасы. Кроме того, продукт предусматривает страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в случае непреднамеренного причинения ущерба соседним помещениям.
Тимофей Абраменко, вице-президент по развитию продуктов и работе с МСП "Ростелекома":
"Сотрудничество с компанией "Абсолют Страхование" позволяет нам предложить предпринимателям не просто сервис видеонаблюдения, а комплексный инструмент для защиты бизнеса. За счет собственной услуги мы снижаем для предпринимателей риски финансовых потерь, а с помощью страхового продукта нашего партнера помогаем покрыть возможные последствия нештатных ситуаций. Такой подход делает процесс обустройства коммерческих помещений простым и удобным, дает уверенность в надежности поддержки и позволяет малому и среднему бизнесу сосредоточиться на развитии, минимизируя заботы о бытовых рисках".
Дмитрий Руденко, генеральный директор "Абсолют Страхование":
"Развитие малого бизнеса сегодня требует простых, доступных и эффективных инструментов управления рисками. Наша задача — сделать страхование максимально удобным и встроить его в привычные цифровые сценарии работы предпринимателей. Совместно с "Ростелекомом" мы создаем решение, которое позволяет владельцам ПВЗ, офисов и небольших коммерческих помещений быстро оформить страховой полис с необходимым покрытием и получить поддержку в случае непредвиденных событий".
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.