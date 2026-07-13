В Самаре пройдет форум для молодых предпринимателей

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный центр "Мой бизнес" представили программу молодежного спринта "Первый миллион". Событие пройдет 15 июля на площадке Дома предпринимателя (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211) и соберет молодых людей, желающих реализовать предпринимательские идеи.
Мероприятие направлено на развитие молодежного предпринимательства: эксперты помогут восполнить пробелы в знаниях, расскажут о действующих инструментах господдержки. Такие встречи дают широчайшие возможности для обмена опытом, обсуждения идей и знакомства с потенциальными партнерами и аудиторией.
"Поддержка молодежного предпринимательства является одним из важнейших направлений развития региональной экономики. Сегодня в Самарской области трудятся более 28 тыс. представителей малого и среднего предпринимательства в возрасте до 35 лет, это 20% от общего количества субъектов МСП. Еще свыше 177 тыс. молодых людей ведут предпринимательскую деятельность в статусе самозанятых, — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Мы заинтересованы в том, чтобы молодые самарские бренды становились узнаваемыми и конкурентоспособными. Подобные площадки дают им отличный старт, доступ к экспертам и своей целевой аудитории".
Участие в мероприятиях молодежного спринта — бесплатное. Необходима предварительная регистрация.
На ярмарке проектов "Создано молодыми" участники представят одежду и украшения, уходовую косметику, игрушки и сувениры ручной работы, предметы интерьера, а также фудзону с авторскими лимонадами и фермерскими деликатесами.
Этот маркет — возможность поддержать локальные бренды, познакомиться с создателями лично и увидеть, как развивается молодежное предпринимательство в регионе. Вход на ярмарку свободный.
В программе:
- 10:00-18:00 — "Витрина инноваций". Выставка технологических проектов, авторами которых являются студенты самарских вузов;
- 11:00-18:00 — работа консультационной зоны центра "Мой бизнес". Для тех, кто уверен в своей идее, консультанты центра расскажут о действующих системах налогообложения, мерах государственной поддержки начинающих предпринимателей, обучающих программах для развития предпринимательских навыков.
- 11:00-12:30 — сессия "С чего начинали". Перед участниками выступят основатели известных самарских проектов, которые расскажут о своем предпринимательском пути: реальные истории успехов и провалов, разбор первых шагов и ответы на вопросы о том, как превратить студенческий стартап в прибыльный бизнес.
- 13:00-15:00 — "Бизнес-экспресс". Деловой нетворкинг в формате быстрых бизнес-свиданий, где участники сядут за один стол с топовыми предпринимателями и экспертами Самарской области. Это шанс получить оценку опытных предпринимателей, найти ментора или даже первого бизнес-партнера.
- 15:30-16:30 — квест "Маршрут к миллиону". Интерактивная игра, где участники пройдут все этапы реального бизнеса: от поиска первой идеи до масштабирования проекта на всю страну. За каждое успешно пройденное испытание команда получает внутреннюю валюту квеста, которую в финале можно обменять на призы.
Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...