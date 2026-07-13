В Самаре пройдет форум для молодых предпринимателей

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный центр "Мой бизнес" представили программу молодежного спринта "Первый миллион". Событие пройдет 15 июля на площадке Дома предпринимателя (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211) и соберет молодых людей, желающих реализовать предпринимательские идеи.

Мероприятие направлено на развитие молодежного предпринимательства: эксперты помогут восполнить пробелы в знаниях, расскажут о действующих инструментах господдержки. Такие встречи дают широчайшие возможности для обмена опытом, обсуждения идей и знакомства с потенциальными партнерами и аудиторией.

"Поддержка молодежного предпринимательства является одним из важнейших направлений развития региональной экономики. Сегодня в Самарской области трудятся более 28 тыс. представителей малого и среднего предпринимательства в возрасте до 35 лет, это 20% от общего количества субъектов МСП. Еще свыше 177 тыс. молодых людей ведут предпринимательскую деятельность в статусе самозанятых, — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Мы заинтересованы в том, чтобы молодые самарские бренды становились узнаваемыми и конкурентоспособными. Подобные площадки дают им отличный старт, доступ к экспертам и своей целевой аудитории".

Участие в мероприятиях молодежного спринта — бесплатное. Необходима предварительная регистрация.

На ярмарке проектов "Создано молодыми" участники представят одежду и украшения, уходовую косметику, игрушки и сувениры ручной работы, предметы интерьера, а также фудзону с авторскими лимонадами и фермерскими деликатесами.

Этот маркет — возможность поддержать локальные бренды, познакомиться с создателями лично и увидеть, как развивается молодежное предпринимательство в регионе. Вход на ярмарку свободный.

В программе:

10:00-18:00 — "Витрина инноваций". Выставка технологических проектов, авторами которых являются студенты самарских вузов;

11:00-18:00 — работа консультационной зоны центра "Мой бизнес". Для тех, кто уверен в своей идее, консультанты центра расскажут о действующих системах налогообложения, мерах государственной поддержки начинающих предпринимателей, обучающих программах для развития предпринимательских навыков.

11:00-12:30 — сессия "С чего начинали". Перед участниками выступят основатели известных самарских проектов, которые расскажут о своем предпринимательском пути: реальные истории успехов и провалов, разбор первых шагов и ответы на вопросы о том, как превратить студенческий стартап в прибыльный бизнес.

13:00-15:00 — "Бизнес-экспресс". Деловой нетворкинг в формате быстрых бизнес-свиданий, где участники сядут за один стол с топовыми предпринимателями и экспертами Самарской области. Это шанс получить оценку опытных предпринимателей, найти ментора или даже первого бизнес-партнера.

15:30-16:30 — квест "Маршрут к миллиону". Интерактивная игра, где участники пройдут все этапы реального бизнеса: от поиска первой идеи до масштабирования проекта на всю страну. За каждое успешно пройденное испытание команда получает внутреннюю валюту квеста, которую в финале можно обменять на призы.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".