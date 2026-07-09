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Экономика и бизнес

ГК "Полипласт" представила инновационные разработки и социальные инициативы на выставке ИННОПРОМ-2026

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Группа компаний "Полипласт" продемонстрировала инновационные разработки и социальные инициативы заводов "Хромпик" и "Полипласт-УралСиб" на выставке ИННОПРОМ-2026.

Фото: предоставлено ГК "Полипласт"

За четыре дня проведена насыщенная программа, включившая встречи с иностранными делегатами, деловыми партнерами, представителями власти. Стенд посетило более 7 тысяч человек.

На ИННОПРОМ было подписано Соглашение о социально-экономическом партнерстве на ближайший год между Губернатором Свердловской области Денисом Паслером, заместителем Главы Администрации МО Первоуральск Денисом Поляковым и Председателем совета директоров ГК "Полипласт" Александром Шамсутдиновым. Тем самым стороны закрепили обязательства по продолжению совместной реализации социальных программ.

В рамках деловой программы выставки директор по развитию "Полипласт-УралСиб" Виталий Плаксин представил инновационную технологию получения эпоксидной смолы, аналогов которой нет в России. На стратегической сессии с участием заместителя Министра промышленности и торговли РФ Екатерины Приезжевой обсудили социальную миссию бизнеса. Директор по экологии АО "Хромпик" Юрий Жильцов рассказал, что предприятие последовательно реализует комплексную социальную политику, четвертый год создает комфортную среду в регионе присутствия.

Губернатор Денис Паслер вручил премии имени Черепановых уральцам, внесшим значительный вклад в развитие промышленности. В числе удостоенных признания — заместитель Генерального директора АО "Хромпик" Алексей Антипов. Экспертное жюри присудило ему премию за разработку и внедрение бескальциевой технологии производства монохромата натрия.

Сразу два предприятия Группы — заводы "Полипласт-УралСиб" и "Хромпик" — удостоены престижных наград конкурса "Лучшие товары Свердловской области-2026". Эпоксидно-диановая смола Полипласт ЭД-23 и хромовый дубитель торговой марки "Элитан" стали победителями в номинации "Продукция производственно-технического назначения".

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Последние комментарии

Анатолий Илларионов 02 июля 2026 15:37 От пятиэтажек до высоток: показываем, что построят вместо двухэтажек на Кирова

Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

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