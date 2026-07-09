ГК "Полипласт" представила инновационные разработки и социальные инициативы на выставке ИННОПРОМ-2026

Группа компаний "Полипласт" продемонстрировала инновационные разработки и социальные инициативы заводов "Хромпик" и "Полипласт-УралСиб" на выставке ИННОПРОМ-2026.

За четыре дня проведена насыщенная программа, включившая встречи с иностранными делегатами, деловыми партнерами, представителями власти. Стенд посетило более 7 тысяч человек.

На ИННОПРОМ было подписано Соглашение о социально-экономическом партнерстве на ближайший год между Губернатором Свердловской области Денисом Паслером, заместителем Главы Администрации МО Первоуральск Денисом Поляковым и Председателем совета директоров ГК "Полипласт" Александром Шамсутдиновым. Тем самым стороны закрепили обязательства по продолжению совместной реализации социальных программ.

В рамках деловой программы выставки директор по развитию "Полипласт-УралСиб" Виталий Плаксин представил инновационную технологию получения эпоксидной смолы, аналогов которой нет в России. На стратегической сессии с участием заместителя Министра промышленности и торговли РФ Екатерины Приезжевой обсудили социальную миссию бизнеса. Директор по экологии АО "Хромпик" Юрий Жильцов рассказал, что предприятие последовательно реализует комплексную социальную политику, четвертый год создает комфортную среду в регионе присутствия.

Губернатор Денис Паслер вручил премии имени Черепановых уральцам, внесшим значительный вклад в развитие промышленности. В числе удостоенных признания — заместитель Генерального директора АО "Хромпик" Алексей Антипов. Экспертное жюри присудило ему премию за разработку и внедрение бескальциевой технологии производства монохромата натрия.

Сразу два предприятия Группы — заводы "Полипласт-УралСиб" и "Хромпик" — удостоены престижных наград конкурса "Лучшие товары Свердловской области-2026". Эпоксидно-диановая смола Полипласт ЭД-23 и хромовый дубитель торговой марки "Элитан" стали победителями в номинации "Продукция производственно-технического назначения".