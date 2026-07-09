Дело о банкротстве Андрея Кичаева за долг в 530 млн руб. прекращено за отсутствием денег

Дело о банкротстве самарского бизнесмена Андрея Кичаева прекращено. Такое решение принял Арбитражный суд Самарской области, мотивируя его отсутствием средств на проведение процедуры.
Напомним, с иском о банкротстве в суд обратилась Межрайонная ФНС России №7 по Омской области. Свои требования ведомство обосновывало долгом в размере 529,8 млрд руб. и просило ввести в отношении Кичаева процедуру реализации имущества.
Похожая сумма фигурировала и в деле о банкротстве ООО "Торговый дом "Реметалл-С" несколько лет назад. СМИ называют Андрея Кичаева бенефициаром общества.
Кроме того, в конце 2021 г. Андрея Кичаева как гендиректора "ТД "Реметалл-С" признали виновным в махинациях с налогами на 355 млн руб. и приговорили к пяти годам лишения свободы условно.
Прекращая дело о банкротстве, арбитраж указал, что отсутствие средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, является самостоятельным основанием для прекращения производства по делу.
"Заявитель не исполнил обязанности по внесению денежных средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему на депозитный счет арбитражного суда в размере 25000 рублей", - также указал суд.
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...