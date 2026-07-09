Дело о банкротстве Андрея Кичаева за долг в 530 млн руб. прекращено за отсутствием денег

Дело о банкротстве самарского бизнесмена Андрея Кичаева прекращено. Такое решение принял Арбитражный суд Самарской области, мотивируя его отсутствием средств на проведение процедуры.

Напомним, с иском о банкротстве в суд обратилась Межрайонная ФНС России №7 по Омской области. Свои требования ведомство обосновывало долгом в размере 529,8 млрд руб. и просило ввести в отношении Кичаева процедуру реализации имущества.

Похожая сумма фигурировала и в деле о банкротстве ООО "Торговый дом "Реметалл-С" несколько лет назад. СМИ называют Андрея Кичаева бенефициаром общества.

Кроме того, в конце 2021 г. Андрея Кичаева как гендиректора "ТД "Реметалл-С" признали виновным в махинациях с налогами на 355 млн руб. и приговорили к пяти годам лишения свободы условно.

Прекращая дело о банкротстве, арбитраж указал, что отсутствие средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, является самостоятельным основанием для прекращения производства по делу.

"Заявитель не исполнил обязанности по внесению денежных средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему на депозитный счет арбитражного суда в размере 25000 рублей", - также указал суд.