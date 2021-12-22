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Суды Происшествия

Гендиректор "Реметалл-С" получил пять лет условно за махинации с налогами

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области суд вынес приговор гендиректору ООО "ТД "Реметалл-С" Андрею Кичаеву, которого обвиняли в уклонении от налогов и сокрытии денег, за счет которых предполагалось взыскать долги. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: Самарская межрайонная природоохранная прокуратура

С января 2013 г. по март 2016 г. мужчина заключал фиктивные договоры с разными организациями, чтоб уменьшить сумму НДС. В итоге налоговая не получила более 355 млн рублей.

Кроме того, с ноября 2018 г. по декабрь 2019 г. гендиректор скрыл деньги организации - более 47 млн руб., чтобы они не пошли на бесспорное взыскание налоговой недоимки.

Суд назначил предпринимателю пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет.

Напомним, "Реметалл-С" - юрлицо завода по переработке алюминиевого лома в Отрадном. Банкротство на предприятии открыли летом 2021 г. после нескольких попыток ФНС запустить процедуру с 2019 года. Сумма требований налоговиков составляет почти 576,6 млн рублей. Во время проверки арбитражный управляющий выявил признаки преднамеренного банкротства. По его словам, подозрительные сделки связаны с перечислением средств на счета аффилированных юрлиц.

Гид потребителя

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