Гендиректор "Реметалл-С" получил пять лет условно за махинации с налогами

В Самарской области суд вынес приговор гендиректору ООО "ТД "Реметалл-С" Андрею Кичаеву, которого обвиняли в уклонении от налогов и сокрытии денег, за счет которых предполагалось взыскать долги. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
С января 2013 г. по март 2016 г. мужчина заключал фиктивные договоры с разными организациями, чтоб уменьшить сумму НДС. В итоге налоговая не получила более 355 млн рублей.
Кроме того, с ноября 2018 г. по декабрь 2019 г. гендиректор скрыл деньги организации - более 47 млн руб., чтобы они не пошли на бесспорное взыскание налоговой недоимки.
Суд назначил предпринимателю пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет.
Напомним, "Реметалл-С" - юрлицо завода по переработке алюминиевого лома в Отрадном. Банкротство на предприятии открыли летом 2021 г. после нескольких попыток ФНС запустить процедуру с 2019 года. Сумма требований налоговиков составляет почти 576,6 млн рублей. Во время проверки арбитражный управляющий выявил признаки преднамеренного банкротства. По его словам, подозрительные сделки связаны с перечислением средств на счета аффилированных юрлиц.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы