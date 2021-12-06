В "Реметалл-С" обнаружили десятки подозрительных сделок

Временный управляющий ООО "Торговый дом "Реметалл-С" Николай Алехин выявил 86 подозрительных сделок на общую сумму 70,8 млн рублей.

"Реметалл-С" - это юрлицо завода по переработке алюминиевого лома в Отрадном. Банкротство на предприятии открыли летом этого года после нескольких попыток ФНС запустить процедуру с 2019 года. Сумма требований налоговиков составляет почти 576,6 млн рублей.

В ходе проверки арбитражный управляющий выявил признаки преднамеренного банкротства предприятия. По его словам, подозрительные сделки связаны с перечислением средств на счета аффилированных юрлиц.

Имеют ли эти операции отношение к уголовному делу гендиректора ТД "Реметалл-С" Андрея Кичаева неизвестно. В органах внутренних дел информацию временному управляющему не представили. Напомним, что Кичаев проходит по уголовному делу о неуплате налогов в особо крупном размере.



"Подозрительные сделки по времени и суммам коррелируют со снижением платежеспособности должника", - уточняет Николай Алехин. Он добавил, что сделки будут оспариваться в случае, если на предприятии введут процедуру конкурсного производства, но основной кредитор - ФНС - в этом, видимо, пока не заинтересовано. Налоговая в очередной раз просила прекратить дело о банкротстве в связи с отсутствием имущества у должника, но арбитражный суд отказал в требовании.



Согласно выводам временного управляющего, у ТД "Реметалл-С" нет "возможности удовлетворять в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам без существенного осложнения или прекращения им хозяйственной деятельности".

Отметим также, что работа завода вызывала протесты местных жителей, которые привели к возбуждению в 2020 г. уголовного дела о загрязнении 5453 кв. м почвы.