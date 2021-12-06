В "Реметалл-С" обнаружили десятки подозрительных сделок

Временный управляющий ООО "Торговый дом "Реметалл-С" Николай Алехин выявил 86 подозрительных сделок на общую сумму 70,8 млн рублей.
"Реметалл-С" - это юрлицо завода по переработке алюминиевого лома в Отрадном. Банкротство на предприятии открыли летом этого года после нескольких попыток ФНС запустить процедуру с 2019 года. Сумма требований налоговиков составляет почти 576,6 млн рублей.
В ходе проверки арбитражный управляющий выявил признаки преднамеренного банкротства предприятия. По его словам, подозрительные сделки связаны с перечислением средств на счета аффилированных юрлиц.
Имеют ли эти операции отношение к уголовному делу гендиректора ТД "Реметалл-С" Андрея Кичаева неизвестно. В органах внутренних дел информацию временному управляющему не представили. Напомним, что Кичаев проходит по уголовному делу о неуплате налогов в особо крупном размере.
"Подозрительные сделки по времени и суммам коррелируют со снижением платежеспособности должника", - уточняет Николай Алехин. Он добавил, что сделки будут оспариваться в случае, если на предприятии введут процедуру конкурсного производства, но основной кредитор - ФНС - в этом, видимо, пока не заинтересовано. Налоговая в очередной раз просила прекратить дело о банкротстве в связи с отсутствием имущества у должника, но арбитражный суд отказал в требовании.
Согласно выводам временного управляющего, у ТД "Реметалл-С" нет "возможности удовлетворять в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам без существенного осложнения или прекращения им хозяйственной деятельности".
Отметим также, что работа завода вызывала протесты местных жителей, которые привели к возбуждению в 2020 г. уголовного дела о загрязнении 5453 кв. м почвы.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ