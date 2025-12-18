16+
Финансы Экономика и бизнес

Авито: жители Самары готовы потратить на новогодние распродажи около 15 тыс. рублей

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Новогодние распродажи прочно вошли в покупательские привычки жителей Самары. В среднем женщины планируют потратить на предпраздничный шопинг в этом году 15 тыс. рублей, мужчины же закладывают бюджет на треть больше. Аналитики Авито опросили горожан и выяснили, как они относятся к новогодним распродажам, что и как на них покупают.

Устойчивая привычка и осознанный подход

Исследование показало, что 8 из 10 опрошенных делают покупки по праздничным акциям. Сегодня 83% респондентов хотя бы изредка покупают на них подарки себе и близким. Из них 32% ждут скидок специально, чтобы купить подарки — в основном так поступает молодежь 18–24 лет (39%).

При этом больше половины (57%) из тех, кто покупает подарки по акциям, признаются, что за последние три года стали делать это заметно чаще. Между тем большинство подходит к распродажам осознанно: 47% внимательно изучают доступные предложения, не допуская спонтанных покупок, а 28% составляют список и выбирают только нужные товары. Так чаще поступает молодежь 18–24 лет (34%).

Так, в основном жители Самары покупают только то, что нужно сейчас (36%) или то, что давно хотелось (25%). Несмотря на сложившийся вокруг распродаж образ импульсивности, берут все подряд ради скидки только 5% опрошенных.

Что покупают и сколько тратят

Чаще всего новогодние распродажи становятся поводом пополнить запасы косметики и парфюмерии или закупиться ей на подарки — эту категорию выбирают 41% покупателей. На втором месте — товары для дома и ремонта, их по таким акциям покупают 36%. Замыкает тройку лидеров электроника и гаджеты с долей 27%. Ее в основном покупают мужчины (47%). Женщины же чаще покупают на новогодней распродаже одежду (35%), детские товары (30%), аксессуары (28%) и товары для творчества (27%).

Кроме того, почти каждая четвертая участница опроса (23%) покупает на таких акциях нарядную одежду для корпоратива или празднования Нового года. 14% опрошенных специально ищут на таких распродажах вещи для весенне-летнего сезона — от одежды и обуви до спортивного инвентаря. И еще 45% делают такие покупки иногда, если видят хорошую скидку.

В среднем опрошенные планируют потратить на новогодней распродаже около 15 тыс. рублей, при этом мужчины — на треть больше, чем женщины. Однако 49% хотели бы уложиться в 10 тыс. рублей. Еще 20% готовы потратить до 20 тыс., а больше этих сумм — 22%.

Гид потребителя

