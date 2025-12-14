16+
Запаслись бородами: в Самаре выросли продажи костюмов Деда Мороза и Снегурочки

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Продажи костюмов Деда Мороза в Самаре выросли в 2,5 раза, а спрос на новогодние шоу — в 3,5 раза. А в целом продажи новогодних костюмов и праздничных атрибутов на Авито в ноябре выросли на 86%. Аналитики Авито Товаров и Авито Услуг изучили, как на платформе изменились продажи праздничных костюмов и спрос на их аренду.

Главные новогодние герои

Заметнее всего выросли продажи костюмов Деда Мороза — в 2,5 раза. Они обходились в среднем в 6 500 рублей, что на 21% дешевле, чем месяцем ранее. Также на 94% выросли продажи посохов главного новогоднего волшебника. Их покупали в среднем за 3 500 рублей — это на 8% дешевле, чем в октябре. Кроме того, на 76% чаще стали покупать бороды Деда Мороза, в среднем за 5 тыс. рублей. За месяц цена снизилась на 8%. Продажи костюмов Снегурочки тоже выросли — на 9%. Они обходились в среднем в 7 тыс. рублей, подешевев на 25% за месяц.

Праздничные услуги

По данным Авито Услуг, спрос на аниматоров за последний месяц вырос на 31%. Драйверы роста — безусловно, артисты в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Ими стали интересоваться чаще почти в три раза. Спрос на аренду праздничных костюмов также вырос — на 18%.

Также пользователи Авито стали активнее просматривать предложения об организации новогоднего шоу под ключ — спрос на эту услугу вырос в 3,5 раза. На 24% вырос спрос на организацию корпоративов. Также на платформе растет интерес ко всем популярным праздничным услугам по отдельности — так, спрос на аренду лофтов увеличился на 23%, на услуги диджеев — на 17%. Кроме того, на 15% чаще пользователи интересовались выступлениями певцов и на 7% — танцоров.

