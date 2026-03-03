Самарский космонавт Олег Кононенко возглавит экипаж корабля "Союз МС-31"

Герой РФ, командир отряда космонавтов, почетный гражданин Самарской области Олег Кононенко возглавит экипаж корабля "Союз МС-31", сообщает Роскосмос.
Это будет шестой полет Олега Кононенко на МКС. Сейчас его суммарный налет составляет почти 1 111 суток.
Вместе с командиром отряда космонавтов на орбиту отправится Александр Гребенкин в качестве бортинженера транспортного пилотируемого корабля "Союз" и бортинженера МКС.
Корабль доставит космонавтов на орбиту в рамках экспедиции МКС-77.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.