Общество

Самарский космонавт Олег Кононенко возглавит экипаж корабля "Союз МС-31"

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Герой РФ, командир отряда космонавтов, почетный гражданин Самарской области Олег Кононенко возглавит экипаж корабля "Союз МС-31", сообщает Роскосмос.

Это будет шестой полет Олега Кононенко на МКС. Сейчас его суммарный налет составляет почти 1 111 суток.

Вместе с командиром отряда космонавтов на орбиту отправится Александр Гребенкин в качестве бортинженера транспортного пилотируемого корабля "Союз" и бортинженера МКС.

Корабль доставит космонавтов на орбиту в рамках экспедиции МКС-77.

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

