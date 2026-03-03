Самарский космонавт Олег Кононенко возглавит экипаж корабля "Союз МС-31"

Герой РФ, командир отряда космонавтов, почетный гражданин Самарской области Олег Кононенко возглавит экипаж корабля "Союз МС-31", сообщает Роскосмос.

Это будет шестой полет Олега Кононенко на МКС. Сейчас его суммарный налет составляет почти 1 111 суток.

Вместе с командиром отряда космонавтов на орбиту отправится Александр Гребенкин в качестве бортинженера транспортного пилотируемого корабля "Союз" и бортинженера МКС.

Корабль доставит космонавтов на орбиту в рамках экспедиции МКС-77.