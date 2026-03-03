16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Участник нацпроекта из Самары удостоен премии "Лодка года 2025" Самарские производители обсудили возможности экспорта с торговыми сетями Казахстана и Кыргызстана В 2026 г. в Самарской области подорожают речные перевозки В Тольятти будут производить дирижабли Тольяттинский производитель автокомпонентов внедряет бережливые технологии на своем производстве

Экономика и бизнес

Самарские производители обсудили возможности экспорта с торговыми сетями Казахстана и Кыргызстана

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В региональном центре "Мой бизнес" и бизнес-инкубаторе Тольятти состоялись закупочные сессии представителей республики Казахстан и республики Кыргызстан. В сессиях приняли участие более 50 производителей Самарской области, работающих в сфере товаров народного потребления. Основной задачей встреч стало продвижение товаров и услуг региональных экспортеров на рынки дружественных стран.

"Мы регулярно проводим международные закупочные сессии для налаживания деловых контактов наших производителей с партнерами из разных стран. Основная цель таких встреч — содействовать нашим предпринимателям в освоении зарубежных рынков, расширении географии поставок и увеличении объемов регионального экспорта", — отметил врио заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Представители экспортно ориентированных предприятий Самарской области в ходе В2В-встреч презентовали свои продукты и услуги представителям ведущих торговых сетей и дистрибьюторам Казахстана и Кыргызстана, а также получили компетентные ответы на вопросы о возможном расширении географии своего бизнеса.

"Сейчас мы отгружаем нашу продукцию по России, а также в Туркменистан, Иран. Хотелось бы посотрудничать с ритейлерами в республике Кыргызстан, организовать поставки нашей муки. Пробовали уже выходить на данный рынок своими силами, но о конкретных поставках договориться не удалось. Сегодня рассказали коллегам о нашей продукции, будем готовить коммерческое предложение", — поделилась Лидия Бусел, начальник отдела реализации готовой продукции Сызранского мельничного комбината.

Свои товары иностранным покупателям представили производители масложировой продукции, кондитерских изделий, напитков, товаров для здорового образа жизни, а также бытовой химии, товаров для стройки и ремонта и др.

Стороны выразили намерение развивать сотрудничество и по итогам встречи договорились о дальнейшем индивидуальном взаимодействии.

"Это лишь первая встреча, первое общение с поставщиками, но мы уже можем выделить для себя компании, продукция которых нас заинтересовала. В Тольятти мы обратили внимание на производителей воды. В Самаре — производство кондитерских изделий и оборудования. Хотелось бы отметить производителей ЗОЖ-продуктов — у нас большой интерес к продуктам здорового питания. Надеемся встречи будут результативными, и продукция самарских производителей появится на наших полках", — подчеркнул Эрик Бейсенов, руководитель импорт-отдела супермаркета Carefood (Казахстан).

В регионе на базе центра "Мой бизнес" (Самара, ул. Молодогвардейская, 211) работает Центр поддержки экспорта, который оказывает услуги потенциальным и действующим экспортерам. ЦПЭ предоставляет широкий спектр услуг: подбор наиболее подходящей страны, поиск зарубежных партнеров, сопровождение экспортного контракта, размещение на международных торговых площадках, содействие в организации и осуществлении транспортировки продукции. Познакомиться с полным перечнем инструментов поддержки можно на едином портале mybiz63.ru в специальном разделе для экспортеров.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Крамов 13 февраля 2026 08:46 CARCADE продлевает программу субсидирования на автомобили CHERY, TENET, OMODA, JAECOO, EXLANTIX и EXEED

Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.

Юрий Пестриков 06 февраля 2026 16:55 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... наверное надобно ДЕЛАТЬ ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ на инновации - с задачами ИННОВАЦИЙ ... а то СГИНЕТ всё возможное ... .

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:25 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... Жигулёвск pestrikov_y@mail.ru Пестриков Юрий Геннадьевич 88 лет.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:16 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... вполне обоснованы замечания - для горячих голов; ... могу предложить на КОМАНДНОЕ ОСВОЕНИЕ;... давнишний проект (пенсионера - буду консультантом и не более ) ... космический БУРАН - пролётом по НАПРАВЛЯЮЩИМ приземлённым БЫКоторам (на 30 авто на первом этаже и 120 их хозяев под прозрачном куполом второго этажа) - по просторам РОССИИ и не только ...позовите и я приеду - Жигулёвск.

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5