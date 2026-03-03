Самарские производители обсудили возможности экспорта с торговыми сетями Казахстана и Кыргызстана

В региональном центре "Мой бизнес" и бизнес-инкубаторе Тольятти состоялись закупочные сессии представителей республики Казахстан и республики Кыргызстан. В сессиях приняли участие более 50 производителей Самарской области, работающих в сфере товаров народного потребления. Основной задачей встреч стало продвижение товаров и услуг региональных экспортеров на рынки дружественных стран.

"Мы регулярно проводим международные закупочные сессии для налаживания деловых контактов наших производителей с партнерами из разных стран. Основная цель таких встреч — содействовать нашим предпринимателям в освоении зарубежных рынков, расширении географии поставок и увеличении объемов регионального экспорта", — отметил врио заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Представители экспортно ориентированных предприятий Самарской области в ходе В2В-встреч презентовали свои продукты и услуги представителям ведущих торговых сетей и дистрибьюторам Казахстана и Кыргызстана, а также получили компетентные ответы на вопросы о возможном расширении географии своего бизнеса.

"Сейчас мы отгружаем нашу продукцию по России, а также в Туркменистан, Иран. Хотелось бы посотрудничать с ритейлерами в республике Кыргызстан, организовать поставки нашей муки. Пробовали уже выходить на данный рынок своими силами, но о конкретных поставках договориться не удалось. Сегодня рассказали коллегам о нашей продукции, будем готовить коммерческое предложение", — поделилась Лидия Бусел, начальник отдела реализации готовой продукции Сызранского мельничного комбината.

Свои товары иностранным покупателям представили производители масложировой продукции, кондитерских изделий, напитков, товаров для здорового образа жизни, а также бытовой химии, товаров для стройки и ремонта и др.

Стороны выразили намерение развивать сотрудничество и по итогам встречи договорились о дальнейшем индивидуальном взаимодействии.

"Это лишь первая встреча, первое общение с поставщиками, но мы уже можем выделить для себя компании, продукция которых нас заинтересовала. В Тольятти мы обратили внимание на производителей воды. В Самаре — производство кондитерских изделий и оборудования. Хотелось бы отметить производителей ЗОЖ-продуктов — у нас большой интерес к продуктам здорового питания. Надеемся встречи будут результативными, и продукция самарских производителей появится на наших полках", — подчеркнул Эрик Бейсенов, руководитель импорт-отдела супермаркета Carefood (Казахстан).