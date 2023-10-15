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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

ТОЛЬЯТТИ. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В правительстве Самарской области опубликовали продуктовую линейку разработанных и разрабатываемых резидентами НПЦ Самарской области БАС.

 В частности, ООО "Транспорт будущего" будет выпускать:

  • аэротакси S-700 (стадия разработки — промышленный образец), время полета — 20 минут, масса целевой нагрузки — 200 кг, максимальная дальность полета — 30 км, максимальная высота полета — 3500 метров;
  • грузовой эвакуационный пожарный S — 700 (стадия разработки — промышленный образец), время полета 20 мин., целевая нагрузка — 200 кг, дальность — 30 км, максимальная высота — 3500 метров;
  • аэротакси R-700 (на этапе конструирования, готовность — апрель 2023 года), время полета — 180 минут, нагрузка — 200 кг, дальность — 600 км;
  • грузовой R-30 (промышленный образец), время полета - 120 мин., нагрузка - 5-10 кг, дальность 100 км;
  • грузовой R-12 (промышленный образец), время полета - 180 минут, нагрузка 2 кг, дальность 160 км;
  • грузовой R-700 (на этапе конструирования, готовность — апрель 2023 г.), время полета - 120 мин., масса целевой нагрузки - 200 кг, макс дальность 400 км.


Напомним, 12 октября правительство Самарской области опубликовало распоряжение, в соответствии с которым в регионе будет утверждена программа развития беспилотной авиации на 2024–2030 годы. На развитие программы планируют потратить 5,3 млрд рублей с 2024 по 2030 годы.

ООО "Транспорт будущего Самара" реализует на территории региона инвестпроект по производству БАС. Планируемый срок начала производства — первый квартал 2024 года. Производственная мощность в зависимости от типа БАС составляет от 100 до 2000 единиц в год.

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