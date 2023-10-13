В развитие беспилотной авиации в Самарской области до 2030 года планируют инвестировать 5,4 млрд рублей

Правительство Самарской области опубликовало распоряжение, в соответствии с которым в регионе будет утверждена программа развития беспилотной авиации на 2024–2030 годы.

Предполагается, что программа будет реализована в связке с федеральными проектами нацпроекта по развитию БАС.

В октябре 2023 г. на территории Самарской области планируется установление экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций (ЭПР) с одновременным утверждением программы ЭПР по эксплуатации беспилотных воздушных судов. ЭПР будет установлен на территории всего региона сроком на три года.

"ЭПР по эксплуатации беспилотных воздушных судов предусматривает отработку и коммерческое использование БПЛА по таким направлениям как: коммерческая воздушная перевозка (доставка грузов); выполнение авиационных работ (мониторинг протяженных объектов, сельскохозяйственные работы и др)., — отмечается в документах, опубликованных на сайте правительства региона. — Основные участники ЭПР и их функционал: оператор опытного района (ООО "Транспорт будущего") — допуск БПЛА к полетам, ведение реестра эксплуатантов БПЛА, включение или исключение участников ЭПР, разработка правил полета БПЛА, допуск пилотов и т. д.; предприятия-разработчики и изготовители, эксплуатанты; организации, выполняющие обучение и аттестацию пилотов БПЛА; организация, проводящая оценку годности БПЛА к эксплуатации и т. д".

За три года функционирования ЭПР в Самарской области будут выполнены около 18 тыс. полетов (1320 в первый год, 5928 во второй, 10728 — в третий) с использованием 128 БАС. Эти допущенные к работе в ЭПР беспилотные авиационные системы будут обслуживать 32 населенных пункта, будут подготовлены 64 специалиста по эксплуатации БАС.

Среди задач, которые планируется реализовать с помощью программы, в том числе, - создание в 2024 голу в Самарской области научно-производственного центра (НПЦ) испытаний и компетенций в сфере развития БАС, обеспечивающего полный цикл от их разработки до сертификации и серийного производства; внедрение в регионе к 2030 году в образовательные программы общего образования, среднего профессионального образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, а также основные программы профессионального обучения модулей по БАС; развитие к 2030 году в регионе инфраструктуры, необходимой для эксплуатации БАС.

Всего на развитие программы планируют потратить 5,393 млрд рублей. Из этой суммы около 3,1 млрд рублей уйдет на создание и функционирование НПЦ испытаний и компетенций в сфере развития БАС, 1,9 млрд рублей потратят на оснащение образовательных учреждений БАС, еще 269,7 млн рублей вложат в создание и развитие инфраструктуры, необходимой для эксплуатации БАС, а 52,7 млн рублей - в создание и функционирование ситуационного центра мониторинга, наблюдения, управления полетами.