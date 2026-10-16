Платформа ЭРМ КОТ победила в конкурсе Минтруда "Лучшие цифровые решения по охране труда"

Платформа ЭРМ КОТ заняла первое место во Всероссийском конкурсе Минтруда России "Лучшие цифровые решения по охране труда" в номинации "Лучшие цифровые решения по учету, анализу данных и автоматизации процессов системы управления охраной труда". Награду от имени компании получил директор Андрей Шопин.
Победа на федеральном уровне подтверждает высокий уровень и зрелость продукта, объединяющего ключевые процессы производственной безопасности в единой цифровой среде.
Конкурс "Лучшие цифровые решения по охране труда" направлен на развитие цифровизации охраны труда и продвижение современных ИТ-решений в этой сфере. Участники — российские компании и разработчики, обладающие правами на представляемые продукты. По каждой номинации определяются победитель, серебряный и бронзовый призеры.
Церемония награждения победителей конкурса состоялась в рамках Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ-2026).
"Сейчас специалисты по охране труда перегружены. В частности, они проводят много времени в кабинетах, занимаясь бумажной работой. Мы должны помочь специалистам освободиться от рутины, чтобы они могли дойти до своих площадок. Поэтому основное назначение ЭРМ КОТ — повысить эффективность их работы, вернуть им потерянное время", — рассказал директор ООО "СМС — информационные технологии" (разработчик ЭРМ КОТ) Андрей Шопин.
Он также отметил, что производственная безопасность не может быть достигнута только силами специалистов по охране труда. Она — результат слаженной работы линейных руководителей, топ-менеджеров, проектных команд и всех сотрудников. ЭРМ КОТ дает единое рабочее пространство для совместной работы и позволяет обеспечить быстрый обмен информацией и прозрачный контроль над поручениями. Именно поэтому платформа востребована в ведущих компаниях ритейла, металлургии, фармацевтики и других отраслей.
Платформа связывает данные и участников процессов — специалистов по охране труда и промышленной безопасности, линейных руководителей, HR, подрядчиков и руководство предприятий. Это позволяет контролировать соблюдение требований, своевременно выявлять нарушения, отслеживать их устранение и получать целостную картину состояния безопасности на предприятии.
Победа платформы во Всероссийском конкурсе Минтруда — подтверждение качества и зрелости ЭРМ КОТ как комплексного продукта для управления производственной безопасностью. Это высокая оценка проделанной работы и одновременно стимул двигаться дальше — развивать платформу, расширять ее возможности и создавать новые инструменты для повышения безопасности на предприятиях.
Последние комментарии
Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать
Что-то никто не хочет комментировать((
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Дорого яичко!