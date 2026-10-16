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ИИ-инструмент для создания веб-сайтов и приложений GigaStudio открыт для широкой аудитории

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Создавать сайты и работать с веб-проектами стало проще благодаря общему доступу к GigaStudio — ИИ-инструменту для создания полнофункциональных сайтов и приложений по текстовому описанию. Сервис позволяет запускать готовые цифровые продукты за считанные минуты без единой строчки кода. Доступ к системе организован через ИИ-платформу GitVerse. Об этом Сбер рассказал в ходе конференции ГигаКонф для инженеров.

Напомним, что решение было впервые представлено на ГигаКонф 2025 года. С момента запуска ранний доступ к продукту получили уже более 30 тыс. человек. В публичной версии GigaStudio учтены требования первых пользователей. В частности, появился полный деплой готового проекта и публикация веб-приложения с указанием публичной ссылки. При этом весь исходный код созданного сайта автоматически сохраняется в репозитории GitVerse, обеспечивая контроль версий и прозрачность работы команды. Также теперь GigaStudio позволяет пользователям выбрать нужную LLM-модель из предложенных в сервисе для работы над проектом в зависимости от предпочтений и задач.

GigaStudio — это универсальное решение, которое быстро закрывает потребности разных категорий пользователей. Малому бизнесу GigaStudio обеспечивает возможность самостоятельной разработки сайтов и лендингов без привлечения сторонних подрядчиков. Продакт-менеджеры получают возможность собирать MVP и прототипы в сжатые сроки для участия в питч-сессиях и акселерационных программах. Фронтенд-разработчики автоматизируют рутинные операции, обеспечивая мгновенное создание прототипов и тестирование гипотез без написания кода с нуля. Продуктовые команды с помощью GigaStudio могут оперативно готовить промолендинги, создавать внутренние сервисы, запускать тестовые и пилотные решения. Интеграторам и аутсорсинговым компаниям GigaStudio снижает себестоимость проектов и ускоряет поставку фронтенд-компонентов, напрямую повышая маржинальность бизнеса.

Ключевым преимуществом GigaStudio является текстовое инлайн-редактирование проекта: в браузере пользователи указывают на естественном языке, какие правки нужны любому визуальному элементу на странице, а нейросеть их выполняет. Весь процесс от идеи до реализации в GigaStudio занимает не более 7 минут — за это время система успевает создать структуру страниц, написать тексты, а также сгенерировать уникальные иллюстрации и анимацию элементов.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка:

"Активное применение ИИ-инструментов — прямой путь к сокращению издержек и росту рентабельности. Экономия достигается за счет автоматизации разработки: компании тратят меньше на подрядчиков, фонд оплаты труда и время на согласования. GigaStudio снижает стоимость создания цифровых решений, убирая барьеры входа для малого бизнеса и делая инновации финансово доступными для компаний любого масштаба. Каждый сэкономленный час разработки напрямую влияет на маржинальность и ускоряет возврат инвестиций. Кроме того, ИИ-решения позволяют бизнесу не только экономить на старте, но и высвобождать ресурсы для масштабирования и новых экспериментов".

Гид потребителя

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