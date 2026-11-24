ПСБ расширил возможности бизнес-ассистента "Катюша" в мобильном приложении и интернет-банке для предпринимателей. Чат мобильного приложения и интернет-банка стал самостоятельным каналом для решения рутинных задач малого и среднего бизнеса: клиенты получили возможность проверять остатки, формировать выписку, уточнять статус платежа. Теперь "Катюша" помогает предпринимателям с повседневными бизнес-задачами — от выставления счёта и подготовки ответа покупателю до создания рекламного текста. Ассистент также доступен в мессенджере Max и социальной сети "ВКонтакте".

"Катюша" также помогает узнать тарифы и получить консультацию по банковскому обслуживанию. Возможность решить эти вопросы в одном диалоге сокращает время на повседневные операции и позволяет уделять больше внимания развитию бизнеса.

Возможности нейросетей помогают "Катюше" брать на себя и другие повседневные задачи предпринимателей. Для общения с покупателями ассистент подготовит ответы на обращения и отзывы. При подборе персонала — составит описание вакансии, предложит вопросы для собеседования и проанализирует резюме. Для работы с товарами и продажами — создаст описание карточки товара, подберёт хештеги и подготовит перевод для иностранных маркетплейсов. Для продвижения в интернете — предложит контент-план, напишет рекламные тексты и посты.

"У предпринимателей каждый день возникает множество рутинных задач, которые требуют внимания, но отнимают время у развития бизнеса. Мы развиваем "Катюшу", чтобы помощь была рядом именно тогда, когда она нужна: провести платёж, ответить клиенту, подготовить вакансию или текст для продвижения. Расширяя возможности ассистента и делая его доступным в привычных каналах, мы помогаем клиентам разгрузить свой день и сосредоточиться на решениях, от которых зависит рост их дела", — отметил вице-президент, директор департамента электронного бизнеса малого и среднего предпринимательства ПСБ Иван Паткин.

По итогам сентября 2026 года "Катюша" обработала без участия оператора 62% текстовых и 42% голосовых запросов пользователей. При этом 75% вопросов в чате решаются в рамках одного обращения.