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Банки Финансы

Более 55 тысяч жителей Самарской области приняли участие в онлайн-зачете по финансовой грамотности

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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IX Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности стал рекордным по количеству участников. Проверить свои знания решили более 2,5 млн человек по всей стране, из них более 80% успешно справились с заданиями.

В Самарской области количество участников ежегодного онлайн-зачета по финансовой грамотности выросло на 38%. В 2026 году к нему присоединились более 55 тысяч жителей региона, из них почти 84% получили сертификат. В семейном зачете приняли участие 1418 семей из Самарской области, 66% сдали зачет.

В олимпиадном зачете победили 23 старшеклассника из Самарской области (в целом по России — 1190 человек). Теперь они смогут состязаться в финале Всероссийской олимпиады школьников "Высшая проба" НИУ ВШЭ по профилю "Финансовая грамотность". Победа в ней дает льготы при поступлении в вузы.

"Зачет — это не только проверка знаний, но и точка роста. Каждый, кто прошел его, делает шаг к большей финансовой устойчивости. Особенно радует активное участие семей и школьников: именно в подростковом возрасте закладываются правильные финансовые привычки, а семейные форматы помогают обсуждать эти вопросы вместе", — отметил управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.

Результаты зачета помогают Банку России понять, какие темы вызывают больше всего трудностей, чтобы уделить внимание финансовому просвещению. В целом по России учащиеся средних и старших классов лучше всего разобрались в информационной безопасности и налогах. Сложнее им дались вопросы по страхованию и инвестициям. Взрослые легко обходили финансовые ловушки и умело применяли навыки формирования накоплений, сообщает пресс-служба Банка России. 

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